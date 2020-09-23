5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz İbrahim (A.s.) Ve Hayatı konu anlatımı

Hz. İbrahim, en çok bilinen ve Kuran'da adı en çok geçen peygamberlerden biridir. Oğlu İsmail'i kurban etmek üzereyken gökten bir koç inmiş ve bu olayın sonrasında tüm Müslüman ülkelerde Kurban Bayramı kutlanmaya başlamıştır.

Hz. İbrahim (A.S.) ve Hayatı

En eski peygamberlerden biri olan Hz. İbrahim ''Peygamberlerin Atası'' ya da ''Peygamberlerin Atası'' ismiyle de bilinmektedir. Aynı zamanda ''Dost'' anlamına gelen ''Halil'' sıfatı da onun isimlerinden biridir. İki eşinden iki çocuğu olmuştur. Çocuklarının isimleri Hz. İsmail ve Hz. İshak'tır. Hz. İbrahim'in kaç yaşına kadar yaşadığı tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte en sabırlı, en dirayetli peygamberin başında gelir. Bugün tüm Müslüman alemi için kutsal sayılan Kabe'nin inşasını kendisi gerçekleştirmiştir. Kabe'yi Allah'ın emri üzerine yapan peygamber, son nefesine kadar İslam'ı yaymaya çalışmış ve insanları hak dini İslam'a davet etmiştir.

1- Hz. İbrahim'in Peygamberliği:

Hz. İbrahim, diğer birçok peygamber gibi putperest bir kavme gönderildi. Nemrud kendisinin heykelini yaptırıp halkının ona tapmasını bekleyen bir hükümdardı. Tıpkı Hz. Musa'nın Firavun'a davet için gitmesi gibi, Hz. İbrahim de Nemrud'a gidip onu hak dini İslam'a davet etti. Nemrud, bunun üzerine peygamberi ateşe attırdı. Ancak Allah'u Teala'nın koruması altında olan Hz. İbrahim'e ateş tesir etmedi. Bu mucize tanıklık eden yüzlerce kişi anında Müslüman olup Hz. İbrahim'in yanında yer aldı. Allah'ın emriyle Hz. İbrahim, kendisine iman edenleri de yanına alarak Babil'e hicret ettiler. Nemrud ve putperest kavmi ise kısa süre içerisinde helak edildi.

2- Hz. İbrahim'in Özellikleri:

Hz. İbrahim, rüyasında oğlunu kurban ettiğini gördü. Bunun üzerine rüyasını oğlu İsmail'e rüyasını anlattı. Hz. İsmail, bunun Allah'ın bir emri olduğunu söyleyerek itiraz etmedi. Birlikte kurbanın gerçekleşeceği yere giderlerken karşılarına şeytan çıktı. Şeytan, sürekli vesvese vererek Allah'ın kendisine tuzak kurduğunu, oğlunu kurban etmemesi gerektiğini söyledi. Hz. İbrahim ise şeytanı taşlayıp uzaklaştırdı. Bugün Hac ibadeti sırasında gerçekleştirilen şeytan taşlama töreni Hz. İbrahim'den kalmıştır.

Allah'ın sonsuz merhameti ile birlikte gökten koç indi ve Hz. İsmail kurban edilmedi. O gün bugündür de her Kurban Bayramında hayvanlar kurban edilmekte ve etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır.

Hz. İbrahim, Kabe'yi inşa etmiştir. Peygamberler tarihinde ''ilk mimar'' olarak gösterilen elçi, bilge ve sabırlıydı. Allah'ın emirlerine uyup yasaktan kaçınan peygamber İslam alemi için son derece önemlidir. Müslümanlar her namazda okudukları Salli ve Barik ile Hz. İbrahim ve ümmetine dua eder.

3- Hz. İbrahim'in Anlatıldığı Ayetler:

En'am Suresi 76. - 79. Ayet:

76- Hz. İbrahim'in üstünü gece örtünce bir yıldız gördü. ''İşte bu Rabbimdir'' dedi. Yıldız batıp gittiğinde ise batıp gidenleri sevmem diye konuştu.

77- Hz. İbrahim bu kez Ay'ı görünce bu sefer ''Rabbim bu dedi'' Eğer Rabbim beni doğru yola sevk etmeseydi, kuşkusuz ben de sapıtanlardan olurdum.

78- En sonunda Güneş'in doğduğunu gördüğün ''Benim Rabbim bu, bu yıldızlardan da Ay'dan da daha büyük dedi. Ay da batıp gidince Hz. İbrahim şöyle dedi: Ortak koştuğunuz şeylerden uzağım ben!''

79- Ben bir elçi / hanif olarak yüzümü yerlerin ve göklerin tek yaratıcısı olan Allah'a döndüm. Müşriklerden / Allah'a ortak koşanlardan değilim ben!