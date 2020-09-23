5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dua konu anlatımı

Hz. Muhammed ''Dua, ibadettir'' buyurmuştur. Namazda secdeye vardığımızda ve Hac ibadeti sırasında bol bol dua ederiz. İhtiyaç sahibi kişilere zekat verdiğimizde onların hayır duasını kazanırız. Bunun yanı sıra dua etmek, Allah'ı zikretmek demektir. Bu sayede sıkıntılarımızdan kurtulur ve manevi olarak rahatlarız.

Dua

1- Kuran'dan Dua Örnekleri:

Kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'de peygamberimizin ettiği birçok dua bulunmaktadır. Sadece namaz kılarken değil günlük hayatımızda da bu duaları sıklıkla okuruz.

Nuh Suresi - 28. Ayet

Arapça Okunuşu: Rabbi-ġfir lî velivâlideyye ve limen deḣale beytiye mu/minen velilmu/minîne velmu/minâti velâ tezidi-zzâlimîne illâ tebâra(n)

Türkçe Meali: Rabbim, sen beni, anne babamı, evime inanmış olarak giren tüm erkekleri ve tüm kadınları bağışla. Zalimlerin ise perişanlıklarından başka bir şeylerini arttırma.

Hz. Nuh'un ettiği dua son derece anlamlı olup hikmetlerle doludur. O yaklaşık 950 yıl boyunca insanları hak dini İslam'a davet etmekten vazgeçmemiştir. Sabırlı olup insanları yaklaşmakta olan tufana karşı uyarmıştır. Aynı zamanda onları içine düştükleri günahlardan kurtarmaya çalışmıştır. Onun duasını namazlarımızda sık sık okumalı ve sabrını kendimize örnek almalıyız.

Al-i İmran Suresi - 147. Ayet

Arapça Okunuşu: Ve mâ kâne kavlehum illâ en kâlû rabbenagfir lenâ zunûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne).

Türkçe Meali: Allah'ım sen bağışla günahlarımızı, affet işlerimizdeki taşkınlıkları, yere muhkem (sağlam) bastır ayaklarımızı ve bize yardım et küfre sapan topluma karşı.

Hz. Musa'nn ve kavminin ettiği dua, hem bağışlanma hem de yardım dilemek için okunabilir. Allah'ın elçileri hariç herkes günah işler. Önemli olan o günahlarda ısrarcı olmamak ve Allah'tan af dilemeyi bilmektedir. İşlerimizde de bazen aşırılığa varabilir, günah işleyebiliriz. Ancak haramdan uzak durduğumuz sürece affedilmeyecek günah yoktur. Allah'u Teala başka bir ayetinde şirk hariç tüm günahları affedebileceğini söyler.

Dünya yaratılalı beri toplumlardan birçoğu küfre sapmıştır. Sadece bu dünya hayatı var sanarak adaletten uzaklaşmışlar ve fakirleri, yetimleri hor görmüşlerdir. Peygamber bu toplumlara karşı sonuna kadar mücadele etmiş, Allah'ın vahiylerini yaymaktan bir an bile vazgeçmemişlerdir. Biz de elimizden geldiğince bu toplumlara karşı mücadele etmeli, yardım ve hidayetin yalnızca Allah'tan geldiğini unutmamalıyız.

Taha Suresi - 114. Ayet

Arapça Okunuşu: Fe teâlâllâhul melikul hak(hakku), ve lâ ta’cel bil kur’âni min kabli en yukdâ ileyke vahyuhu ve kul rabbi zidnî ılmâ(ılmen).

Türkçe Meali: Allah, Melik'tir, yüceler yücesidir. Vahiy tamamlanmadan önce Kur'an hakkında aceleci olma. Şöyle de / dua et: Allah'ım, ilmimi arttır.''

Kuran'ı Kerim hem yol gösterici hem de ilim kitabıdır. Bize sadece dünya hayatında nasıl davranmamız gerektiğini değil, aynı zamanda nasıl dua edeceğimizi de gösterir. ''Allah'ım sen ilmimi arttır'' duası da hepimizin sık sık hatırlaması ve okuması gereken dualardan biri olmalı. Dinimiz, aklı ve düşünmeyi ön planda tutmuştur. ''Aklı olmayanın dini yoktur'' hadisi de bunun en açık ispatlarından biridir.

2- Kültürümüzde Dua Örnekleri:

Yeni doğan bebekler için: Allah analı babalı büyütsün.

Hastalananlar için: Allah, şifa versin. / Allah sağlık sıhhat versin.

Yeni araba alanlar için: Allah kazalardan belalardan korusun.

Sınava girecek olanlar için: Allah zihin açıklığı versin.

Yeni evlenenler için: Allah bir yastıkta kocatsın.