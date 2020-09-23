5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Çalışırım Allah'ın Yardımına Güvenirim Ve Başarırım konu anlatımı

Çalışmadan, çaba sarf etmeden, sonuç almayı beklemek ve başarı ummak en büyük yanlışlardan biridir. Böyle bir yanlışa düşmemek için elimizden geldiğince çok çalışmalı, başarının ancak Allah'ın yardımı ve izniyle olacağını bilmeliyiz.

Çalışırım, Allah'ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım

1- Dinimizde Çalışmanın Önemi:

İslam dininde çalışmak, her zaman teşvik edilmiştir. İnsanlar, yetenekleri doğrultusunda ve güçleri yettiğince çaba sarf etmelidir. Peygamberimiz, çalışkanlığıyla insanlara örnek olmuştur. Geceleri az uyur, zamanının çoğunu ibadetle ve insanlara yardım etmekle geçirirdi.

Tasavvuf alimlerinin benimsediği ''az ye, az konuş, az uyu'' kuralı da dinimizin çalışmaya verdiği önemi gösterir. Birçok İslam bilgini, tembelliği şeytanın hilelerinden biri olarak görmüştür. Tembellik zaman içerisinde bir alışkanlığa dönüşürse insanları hem ibadetlerinden hem işlerinden alıkoyar.

2- Çalışmanın Faydaları:

Çalışmanın hem toplumsal hem de kişisel birçok faydası vardır. Toplumlar ancak uyum içerisinde çalışarak gelişme gösterir. Çalışkan bir öğrenci derslerinde ve sınavlarda büyük başarılar elde eder. İstediği mesleği seçerek ülkesine ve topluma faydalı olur. Bu nedenle, çalışmamızı engelleyecek şeylerden uzak durmalıyız. Bilgisayar ya da televizyon başında saatlerce vakit geçirmek yerine,bol bol kitap okumalı, merak ettiğimiz konularda araştırmalar yapmalıyız. Hz. Muhammed, Kuranı Kerim'deki emre uyarak, her gece yatmadan önce ''Allah'ım sen ilmimi arttır' diye dua ederdi. İlim sahibi olmak da çalışkanlığın bir sonucudur.

Günümüzde, farklı alanlarda kullandığımız birçok teknolojik alet, bilim insanlarının ortaklaşa çalışmalarıyla icat edilmiştir. Yeni makineler, aletler ve araçlar da çalışkanlığın sağladığı faydalar arasında yer alıyor. Allah, bize konuşma ve düşünme yeteneği vermiştir. Ancak bu yetenekleri doğru kullanarak, salih ameller işleyebilir ve hayırlı bir kul olabiliriz. Bunun yolu da planlı bir şekilde çalışmaktan ve gayret göstermekten geçer.

3- Çalışmak ve Başarmak:

''İşleyen demir pas tutmaz'' günlük hayatta en sık kullandığımız atasözlerinden biridir. Çalışkan bir insan da işleyen demire benzer. Sürekli yeni şeyler üretmek adına çaba sarf ettiği için, kendini sürekli geliştirir. Bu sayede hem yakın çevresine hem de içinde yaşadığı topluma fayda sağlar.

Çalışkan insanlar Allah'ın yardımına güvenir ve er ya da geç hedeflerini mutlaka gerçekleştirir. Hedefe giden yolda çeşitli zorluklar yaşasa da tüm zorluklara göğüs gerer. Ardında eser bırakmak isteyen kişiler, hayallerini plana dönüştürür ve ideallerin gerçekleşmesi için çabalar. Yazar Necip Fazıl Kısakürek'in ''devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir'' sözünü kendimize örnek alabiliriz.

4- Tembelliğin Zararları:

Çalışkanlığın nasıl kişisel ve toplumsal faydaları varsa, tembelliğin zararları da çok yönlüdür. Günün büyük kısmını yatakta uyuyarak, telefon ya da bilgisayar başında geçiren kişiler, zamanlarını boşa harcarlar. Bu insanlarda sorumluluk duygusu giderek zayıflar ve yardımseverlik, çalışkanlık gibi erdemlerden uzaklaşırlar. Tembellik, obezite başta olmak üzere birçok hastalığa da neden olur.

Tembellik, toplumların da gerilemesine neden olur. Üretim gücü ve kalitesi düşer, işsizlik artar. Hırsızlığın artmasına neden olur. Hırsızlık ise hem büyük bir suç hem de büyük bir günahtır. Başkasının çalışarak elde ettiği şeyleri zorla alıkoymak, harama el uzatmak demektir. Dinimiz bize sadece helal rızk kazanmak ve Allah'tan başkasına muhtaç olmamamız için çalışmamızı emreder. Dinimizin emirlerini yerine getirip daha iyi bir insan ve daha hayırlı bir kul olmak için çalışmalı ve Allah'ın yardımına güvenmeliyiz.