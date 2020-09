5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Allah Vardır Ve Birdir konu anlatımı

Tevhit kelimesi aynı zamanda tek kılmak, tekleştirmek anlamına gelir. Kuran'ı Kerim nazil olmadan önce Mekke'de yaşayan çoğu kişi putperest idi. Putperestler, birden fazla yaratıcının varlığına inanıyor ve kendi yaptıkları putlara ibadet ediyorlardı. Hz. Muhammed'in peygamberliğini ilan etmesiyle birlikte çok Tanrıcılık yerini İslam'a ve tevhit inancına bırakmıştır.

Allah Vardır ve Birdir

1- Kelime-i Şahadet:

Arapça Okunuşu:

"Eşhedü En Lâ İlâhe İllallah Ve Eşhedü Enne Muhammeden Abdûhü Ve Resûlü"

Türkçe Anlamı:

Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki (Hz.) Muhammed onun kulu ve elçisidir.

Kelime-i Şahadet ya da diğer adıyla Kelime-i Tevhid İslam'ın beş şartından biri. Başka bir dinden Müslümanlığa geçecek olan kişilerin de öncelikli olarak Kelime-i Şahadet getirmesi gerekir. Çünkü dinimizin ilk şartı Allah'ın varlığına ve onun birliğine inanmaktır. Hz. Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna inanmak da İslam'ın getirdiği zorunluluklardan bir diğeri. Biz, Müslüman olarak tüm peygamberlerin Allah tarafından bize uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderildiğine iman ederiz.

Allah'tan başka ilah edinmek ve ona ibadet etmek ise şirk olarak tanımlanır. Şirk, en büyük günahlardan biridir.

2- Allah'ın Birliğine Dair Ayetler

Kuran-ı Kerim'de Allah'tan başka ilah olmadığına dair çok sayıda ayet bulunmaktadır.

Nisa Suresi - 48. Ayet

Arapça Okunuşu:

''İnnallahe la yagfiru en yuşrake bihi ve yagfiru ma dune zalike li men yeşau ve men yuşrik billahi fe kadiftera ismen azima''

Türkçe Anlamı:

Allah, kendisine şirk koşanları asla affetmez, bunun dışında dilediğini affeder. Kim Allah'a ortak koşarsa en büyük günahlardan birini işlemiş olur.

Kainatı ve insanları Allah yaratmıştır. Ondan başka bir yaratıcı yoktur. Her şey onun bilgisiyle ve rızasıyla olur. Hz. Muhammed peygamberliğini ilan ettiği dönemde, Mekkelilerin birçoğu putperest idi. Her kabilenin kendine özel putları vardı. Peygamberimiz önce bu anlayışı yıkmış, tek yaratıcının Allah olduğunu tebliğ etmiştir. Mekkeli müşriklerden bazıları, ''bu yıl sen bizim putlarımıza ibadet et, seneye de biz senin Allah'ına ibadet ederiz'' demişler, Hz. Muhammed ise cevap olarak ''Ben sizin gibi Allah'a ortak'' koşamam demiştir.

Şirk, dinimizde 7 büyük günahtan biridir ve Nisa Suresinin 48. ayetinde bildirildiği gibi affedilmeyecek tek günahtır. Bu nedenle Müslüman olmanın ilk şartı Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır.

Şura Suresi - 11. Ayet

Arapça Okunuşu:

Fatırus semavati vel ard, ceale lekum min enfusikum ezvacen ve minel en'ami ezvaca, yezreukum fih, leyse ke mislihi şey'un, ve huves semiul basir.

Türkçe Anlamı:

Allah, yerleri ve gökleri yaratandır. Hayvanları çifter çifter yarattığı gibi size de eşler vermiştir. Onun eşi ve benzeri yoktur. O, her şeyi hakkıyla gören ve işitendir.

Allah'u Teala ''Ol'' der ve olur. O, evreni ve bizi yoktan yaratmıştır. Onun için zorluk yoktur. Doğmamış ve doğurmamıştır. Ne eşi ne de benzeri vardır. Müslümanların tevhit inancı böyledir. Hayrın da şerrin de Ondan geldiğine iman ederiz. Ona ortak koşanlar, gönderdiği peygamberleri inkar eder ve nimetlerini yalanlar. Aynı zamanda yeniden dirilmeye ve ahiret gününe de inanmazlar. Sadece bu dünya varmış gibi yaşadıkları için sorumluluk almazlar ve sonrasını düşünmezler. Müslümanlar ise Allah'ın varlığına ve birliğine iman eder. Bu dünyanın geçici olduğunu bilerek haramdan kaçınırlar.