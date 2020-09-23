5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Allah İnancı konu anlatımı

Allah'a iman edenler, ondan başkasına kulluk ve ibadet etmez. Yerin ve göğün tek yaratıcısının O olduğunu bilirler. Allah'ın her şeyi bilip gördüğüne inanan Müslümanlar, hayatlarını buna göre yaşarlar. Gelip geçici dünya hayatında sadece hayırlı işlere yönelip haramdan uzak dururlar. Müslüman kelimesi ''Allah'a teslim olan'' demektir. Allah'a tam anlamıyla teslim olmak içinse onun emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak gerekir.

Allah İnancı

Araf Suresinin 180. ayetinde en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu yazılıdır. Müminlere, bu güzel isimlerle ibadet etmeleri emredilir. Her Müslüman, Esma-ül Hüsna adı verilen isimleri öğrenmeli ve Allah'ı bu isimlerle zikretmelidir.

Er-Rahman: Her namazda okunan Fatiha Suresinde Allah'ın iki ismi zikredilir. Bu isimlerden biri olan Er-Rahman, tüm yaratılmışlara merhamet eden, merhametli olan demektir. Allah'u Teala, bize hayat bahşetmiş, sayısız nimet vermiştir.

Er- Rahim: Kuran'ı Kerimin bir başka ayetinde de kıyamet gününde Allah'ın rahmetinin gazabını aşacağı bildirilir. Er-Rahim ismi, kullarına ahirette sonsuz ikram ve lütufta bulunan demektir.

El-Afüvv: İnsan özü itibariyle hata yapmaya, günah işlemeye meyillidir. Önemli olan büyük günahlardan kaçınmak, küçük günahları ise olabildiğince az işlemeye çalışmaktır. Allah, Kuran'ı Kerim'de sadece şirk günahını affetmeyeceğini bildirir. Afüv ismi ise günahları silen, üstünü örten anlamına gelir. Bununla birlikte Allah, kullarının geçmişte işlediği günahları hatırlayıp utanmasını istemez. Bu nedenle kullarına günahlarının bir kısmını unutturur.

El - Muhsi: Tüm varlıkların sayısını bilen demektir. Dünyamızda milyarca canlı yaşar. Hem denizlerde hem de karada keşfedilmemiş binlerce canlı türü var. Bu canlıların sayısını bilmek insanlar için mümkün değildir. Bu, yalnızca onları yaratan Allah tarafından bilinebilir.

El -Veliyy: İman eden kulların dostu, yardımcısı demektir. İlk Müslümanlar, Mekkeli müşriklerin baskılarından bunaldıklarında Hz. Muhammed'e ''Allah'ın yardımı ne zaman'' diye sormuşlardı.Bunun üzerine Bakara Suresinin 214. ayeti nazil olmuştur.

''Bilesiniz ki Allah'ın yardımı çok yakındır.''

Daha sonra Hendek savaşı kazanılmış ve Mekke fethedilmiştir. Allah'a iman sadece Onun varlığına ve birliğine inanmak değil, aynı zamanda onun yardımına güvenmek demektir.

Es-Samed: Kimseye muhtaç olmayan demektir. Allah, zamandan ve mekandan münezzehtir. Kudret sahibini. O kimseye ihtiyaç duymaz ve herkes ona muhtaçtır. O, bir şey olmasını istediğinde ''Ol'' der ve olur.

Et-Tevvâb: Tövbeleri kabul eden demektir. Peygamber hariç tüm insanlar, dünya yaşamları boyunca sayısız günah işler. Bu günahlar küçük ve büyük günah olarak ikiye ayrılır. En büyük günahlar ise Allah'a şirk koşmak, kul hakkı yemek, dedikodu yapmak, birine iftira atmak, zina ve yalandır. Bu günahlardan birini işleyip tövbe eden kişilerin tövbesini Allah, kabul eder. Ancak kulların tövbe ettikten sonra aynı günahı tekrar tekrar işlememesi gerekir.

Er-Reşid: Kullarına doğru yolu gösteren demektir. Kuran'ın nazil olmasıyla birlikte Hak gelmiş ve Batıl yok olmuştur. Allah, kendisine iman eden kullarını doğru yola sevk eder. İnsanlar da namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek imanın gerekliliklerini yerine getirir.

Ed-Dârr: Zararlı varlıkları, zarar veren şeyleri yaratan demektir. . Ancak zararlı ve kötü şeyleri görerek hayırlı ve iyi olan şeylerin kıymeti biliriz. Allah'ın sıfatlarından bir diğeri de En-Nafi'dir. En-Nafi de iyi ve faydalı olan şeyleri yaratan demektir. Müslümanlar, hayrın da şerrin de kainatın yaratıcısından geldiğine inanır.