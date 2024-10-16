5 ilde eğitime bir gün ara

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Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere eğitim öğretime 16.10.2024 tarihi itibari ile 1 gün ara verilmiştir” denildi. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise, "Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan deprem nedeni ile ilimiz genelinde eğitim öğretime 16.10.2024 tarihi itibariyle 1 gün ara verilmiştir" açıklamasını yaptı. Elazığ, Adıyaman ve Batman Valiliklerinin yaptığı açıklamaya göre ise bu illerde de okullarda eğitim öğretime 16 Ekim itibarıyla ara verildi.

'HERHANGİ BİR HASAR TESPİTİMİZ YOK'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Malatya-Kale merkezli deprem nedeniyle Malatya ve Elazığ illerimizde valilikler eğitim öğretim süreçlerine bir gün ara verme kararı aldı. İl müdürlerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Okullarımız ile ilgili herhangi bir hasar tespitimiz yok ama yine de tedbirli olmakta fayda var" dedi.