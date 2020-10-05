5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, salgın döneminin zorlu şartlarında ortaya koydukları çabalardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti. Çocukların daha mutlu bir geleceğe kavuşmasına vesile olmak için öğretmenlere ödevler düştüğünü belirten Bakan Selçuk, bu nedenle öğretmenlerin kişisel gelişimini çok önemsediğini söyledi.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Merak duyduğunuz alanlarda derinleşerek çocuklarımıza hep daha fazlasını sunabilmek için kapsamını genişleterek değiştirdiğimiz mesleki gelişim programlarına ve uluslararası akredite sertifika programlarına katılırsanız büyük bir mesafe kat etmiş olursunuz. Bu konudaki hizmetlerimiz artarak devam edecek. Hizmet içi eğitimlerimiz artık yılda 25-30 bin öğretmenle sınırlı değil, bu yıl 800 bin kişiye ulaştık. Önümüzdeki yıldan itibaren hizmet içi eğitimlerimiz, 1 milyon öğretmenin sürekli olarak kişiselleştirilmiş eğitim ihtiyacını gideren bir bakış açısına dönüşüyor. Herkesin arzu ettiği, istediği alanda eğitim alması için de gerekli altyapıyı büyük ölçüde tamamladık."

Görüşmede öğretmenler de bulundukları ülkelerin salgın dönemindeki eğitim öğretim çalışmalarını, uzaktan eğitim faaliyetlerini ve yüz yüze eğitime geçiş süreçleri hakkında değerlendirmelerini paylaştı.