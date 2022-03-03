5 12 13 Üçgeni Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? 5 12 13 Üçgeni Açıları, Alanı Ve Ağırlık Merkezi Örnekleri Konu Anlatımı

Haberin Devamı

Dik üçgenlerin de kendi aralarında özel durumların varlığı söz konusudur. Bu durumlardan bir tanesi ise 5 12 13 üçgeni olmaktadır. Bu üçgende kafa karıştırıcı niteliğe sahip olan sorulardan bazıları ise; 5 12 13 üçgeni açıları, alanı ve ağırlık merkezi nedir, 5 12 13 üçgeninin özellikleri nelerdir gibi sorular olmaktadır.

5 12 13 Üçgeni Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

5 12 13 üçgeni Pisagor teoremine göre özel bir üçgen olarak karşımıza çıkmaktadır. 5 12 13 üçgenin sahip olduğu kenar uzunlukları 5 12 13 sayıları ile orantılı olarak artıp azalış göstermektedir. 5 12 13 üçgenin mevcut kenar uzunlukları 5 cm 12 cm 13 cm olabileceği gibi, 10 cm 24 cm 26 cm de olabilir nitelik barındırmaktadır. Ağırlık merkezi her bir üçgende olduğu şekliyle 5 12 13 üçgeninde de kenarortayların kesişim noktası olarak ortaya çıkmaktadır. 5 12 13 üçgeninin de diğer üçgenler gibi iç açıları toplamı 180, dış açıları toplamı 360 derecedir.

Haberin Devamı

5 12 13 Üçgeni Özellikleri: Dik üçgenlerde mevcut durumdaki dik kenarların uzunlukları kareleri toplamı hipotenüsün karesini verir. Bu bağıntıya uymakta olan bazı özel dik üçgenler mevcuttur. Bu üçgenlerden biri de 5 12 13 üçgeni olmaktadır. 5 12 13 üçgenin kenar uzunlukları 5 12 13 sayısıyla orantılı olarak artıp azalma göstermektedir.

5 12 13 üçgenin uzunlukları 5 cm 12 cm 13 cm olabilirken aynı zamanda 10 metre 24 metre ve 26 metre de olabilir.

Örnek :

5 12 13/ 10 24 26/ 20 48 52/ 15 36 49 şeklinde.

5 12 13 Üçgeni Açıları, Alanı ve Ağırlık Merkezi Örnekleri Konu Anlatımı

5 12 13 Üçgeni Açıları: 5 12 13 üçgeninin açıları da her üçgende olduğu gibi iç açıları toplamı 180 derece olmaktadır. Aynı şekilde 5 12 13 üçgeninde de her üçgeninde olduğu şekliyle dış açıların toplamı 360 olarak karşımıza çıkmaktadır. 5 12 13 üçgeninin iç açıları şu şekilde olmaktadır:

- Uzunluğu 5 ile orantılı durumda olan kenarı görmekte olan açının sahip olduğu ölçü 23 derecedir.

- Uzunluğu 12 ile orantılı halde olan kenarı görmekte olan açının sahip olduğu ölçü 67 derecedir.

Haberin Devamı

- Uzunluğu 13 ile orantılı halde olan kenarı görmekte olan açının sahip olduğu ölçü ise 90 derecedir.

5 12 13 Üçgeni Alanı: 5 12 13 üçgeninde, dik kenarlardan biri, diğerinin yüksekliği şeklindedir. Bu doğrultuda 5 12 13 üçgenin alanı kenar uzunluklarının çarpımı yarısına eşit durumdadır.

Örneğin bir XYZ üçgenin alanı : I XY I . I YZ I

____________

2 ' dir.

5 12 13 Üçgeni Ağırlık Merkezi: Bir üçgenin kenarortayları bir noktada kesişmektedir. Bu nokta ise 5 12 13 üçgenin ağırlık merkezini oluşturmaktadır. Bu durumda da G noktası, bir ABC üçgeninin ağırlık merkezi olmaktadır. 5 12 13 üçgeninde bir köşeyi karşısındaki kenarın orta noktasına birleştirmekte olan doğru parçasına 0 kenara ait kenaortay denilmektedir.

Haberin Devamı

[AD], [BC] kenarına ait kenarortay olan Va ile gösterilmektedir. Bir dik üçgende ağırlık merkezi üçgenin kenarortaylarını 2’ye 1

oranında bölmektedir. Buna göre ABC üçgeninde;

|AG| =2|GF|, |BG| =2|GD| ve |CG| =2|GE| olur.

Bilgi: Bir 5 12 13 üçgeninde iki kenara ait kenarortayın kesim noktası o üçgenin ağırlık merkezi olmaktadır. Üçüncü kenara ait durumda olan kenarortay ise o noktadan geçmek durumundadır.