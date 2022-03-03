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5 12 13 Üçgeni Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? 5 12 13 Üçgeni Açıları, Alanı Ve Ağırlık Merkezi Örnekleri Konu Anlatımı

5 12 13 Üçgeni Nedir Ve Özellikleri Nelerdir 5 12 13 Üçgeni Açıları, Alanı Ve Ağırlık Merkezi Örnekleri Konu Anlatımı

Geometri oldukça fazla öğrencinin kafasını karıştıran derslerden biridir. Geometride en çok karıştırılan konulardan biri ise üçgenler olmaktadır. Dik üçgenler de bu kafa karıştırıcı konuların arasında yerini almaktadır. 5 12 13 üçgeni nedir ve özellikleri nelerdir? 5 12 13 üçgeni açıları, alanı ve ağırlık merkezi örnekleri konu anlatımını derledik.

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 Dik üçgenlerin de kendi aralarında özel durumların varlığı söz konusudur. Bu durumlardan bir tanesi ise 5 12 13 üçgeni olmaktadır. Bu üçgende kafa karıştırıcı niteliğe sahip olan sorulardan bazıları ise; 5 12 13 üçgeni açıları, alanı ve ağırlık merkezi nedir, 5 12 13 üçgeninin özellikleri nelerdir gibi sorular olmaktadır. 

 5 12 13 Üçgeni Nedir ve Özellikleri Nelerdir? 

 5 12 13 üçgeni Pisagor teoremine göre özel bir üçgen olarak karşımıza çıkmaktadır. 5 12 13 üçgenin sahip olduğu kenar uzunlukları 5 12 13 sayıları ile orantılı olarak artıp azalış göstermektedir. 5 12 13 üçgenin mevcut kenar uzunlukları 5 cm 12 cm 13 cm olabileceği gibi, 10 cm 24 cm 26 cm de olabilir nitelik barındırmaktadır. Ağırlık merkezi her bir üçgende olduğu şekliyle 5 12 13 üçgeninde de kenarortayların kesişim noktası olarak ortaya çıkmaktadır. 5 12 13 üçgeninin de diğer üçgenler gibi iç açıları toplamı 180, dış açıları toplamı 360 derecedir. 

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 5 12 13 Üçgeni Özellikleri: Dik üçgenlerde mevcut durumdaki dik kenarların uzunlukları kareleri toplamı hipotenüsün karesini verir. Bu bağıntıya uymakta olan bazı özel dik üçgenler mevcuttur. Bu üçgenlerden biri de 5 12 13 üçgeni olmaktadır. 5 12 13 üçgenin kenar uzunlukları 5 12 13 sayısıyla orantılı olarak artıp azalma göstermektedir. 

 5 12 13 üçgenin uzunlukları 5 cm 12 cm 13 cm olabilirken aynı zamanda 10 metre 24 metre ve 26 metre de olabilir. 

 Örnek : 

 5 12 13/ 10 24 26/ 20 48 52/ 15 36 49 şeklinde. 

 5 12 13 Üçgeni Açıları, Alanı ve Ağırlık Merkezi Örnekleri Konu Anlatımı 

 5 12 13 Üçgeni Açıları: 5 12 13 üçgeninin açıları da her üçgende olduğu gibi iç açıları toplamı 180 derece olmaktadır. Aynı şekilde 5 12 13 üçgeninde de her üçgeninde olduğu şekliyle dış açıların toplamı 360 olarak karşımıza çıkmaktadır. 5 12 13 üçgeninin iç açıları şu şekilde olmaktadır: 

 - Uzunluğu 5 ile orantılı durumda olan kenarı görmekte olan açının sahip olduğu ölçü 23 derecedir.

 - Uzunluğu 12 ile orantılı halde olan kenarı görmekte olan açının sahip olduğu ölçü 67 derecedir.

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 - Uzunluğu 13 ile orantılı halde olan kenarı görmekte olan açının sahip olduğu ölçü ise 90 derecedir. 

 5 12 13 Üçgeni Alanı: 5 12 13 üçgeninde, dik kenarlardan biri, diğerinin yüksekliği şeklindedir. Bu doğrultuda 5 12 13 üçgenin alanı kenar uzunluklarının çarpımı yarısına eşit durumdadır. 

 Örneğin bir XYZ üçgenin alanı : I XY I . I YZ I

 ____________

 2 ' dir. 

 5 12 13 Üçgeni Ağırlık Merkezi: Bir üçgenin kenarortayları bir noktada kesişmektedir. Bu nokta ise 5 12 13 üçgenin ağırlık merkezini oluşturmaktadır. Bu durumda da G noktası, bir ABC üçgeninin ağırlık merkezi olmaktadır. 5 12 13 üçgeninde bir köşeyi karşısındaki kenarın orta noktasına birleştirmekte olan doğru parçasına 0 kenara ait kenaortay denilmektedir. 

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 [AD], [BC] kenarına ait kenarortay olan Va ile gösterilmektedir. Bir dik üçgende ağırlık merkezi üçgenin kenarortaylarını 2’ye 1

 oranında bölmektedir. Buna göre ABC üçgeninde; 

 |AG| =2|GF|, |BG| =2|GD| ve |CG| =2|GE| olur. 

 Bilgi: Bir 5 12 13 üçgeninde iki kenara ait kenarortayın kesim noktası o üçgenin ağırlık merkezi olmaktadır. Üçüncü kenara ait durumda olan kenarortay ise o noktadan geçmek durumundadır.

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