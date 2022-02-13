4'ün kuvvetleri nelerdir? 4 sayısının pozitif tam sayı ve doğal sayı kuvvetleri

4, rakamlardan biridir. 0 ile 9 arasında bulunanlar rakam olarak adlandırılır. 4 rakamı hakkında karşımıza yüzlerce soru çıkabilir. Bu sorulardan biri de kuvvetlerinin ne olduğudur.
4'ün Kuvvetleri Nelerdir?
4'ün kuvvetleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır;
4 üzeri 0= 1
4 üzeri 1= 4
4 üzeri 2= 16
4 üzeri 3= 64
4 üzeri 4= 256
4 üzeri 5= 1024
4 üzeri 6= 4096
4 üzeri 7= 16384
4 üzeri 8= 65536
4 üzeri 9= 262144
4 üzeri 10= 1048576
4 Sayısının Pozitif Tam Sayı ve Doğal Sayı Kuvvetleri
4 sayısının pozitif tam sayı değerleri eğer ki 4 üzeri n pozitif bir sayı ise ortaya çıkan bütün sayılar pozitif tam sayıdır. Doğal sayı değerleri ise 1 ve 4'tür.