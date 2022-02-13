4'ün kuvvetleri nelerdir? 4 sayısının pozitif tam sayı ve doğal sayı kuvvetleri

Haberin Devamı

4, rakamlardan biridir. 0 ile 9 arasında bulunanlar rakam olarak adlandırılır. 4 rakamı hakkında karşımıza yüzlerce soru çıkabilir. Bu sorulardan biri de kuvvetlerinin ne olduğudur.

4'ün Kuvvetleri Nelerdir?

4'ün kuvvetleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

4 üzeri 0= 1

4 üzeri 1= 4

4 üzeri 2= 16

4 üzeri 3= 64

4 üzeri 4= 256

4 üzeri 5= 1024

4 üzeri 6= 4096

4 üzeri 7= 16384

4 üzeri 8= 65536

4 üzeri 9= 262144

4 üzeri 10= 1048576

4 Sayısının Pozitif Tam Sayı ve Doğal Sayı Kuvvetleri

4 sayısının pozitif tam sayı değerleri eğer ki 4 üzeri n pozitif bir sayı ise ortaya çıkan bütün sayılar pozitif tam sayıdır. Doğal sayı değerleri ise 1 ve 4'tür.