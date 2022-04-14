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4'er Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır? Dörder Ritmik Sayma Sayıları

4er Ritmik Sayma 100e Kadar Nasıl Yapılır Dörder Ritmik Sayma Sayıları

Matematik aslında doğduğumuz andan itibaren başlamaktadır. Ritmik saymaların önemli konularından olan 4'er ritmik sayma 100'e kadar nasıl yapılır? Dörder ritmik sayma sayıları nelerdir tüm detayları ile derledik.

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 Matematik öğrenimi ilkokulda ritmik sayma ile hayatımıza girmiştir. 1’er ritmik sayma ile başlayan matematik yolculuğumuz daha sonrasında 2 'şer, 3 'er ve 4 'er olarak devam etmektedir. Ritmik sayma matematik öğrenimi için oldukça önemlidir. Birçok matematik konusunun temeli de bu sayma işlemleri ile başlamaktadır. 

 4'er Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır? 

 4 'er ritmik sayma 0’dan başlayarak sürekli olarak üzerine 4 eklenmesi ile devam etmektedir. Ritmik saymaları öğrenmek birçok matematik konusunu öğrenmeyi daha da kolaylaştırmaktadır. Ritmik sayma işlemleri ile toplama, çıkarma ve çarpma gibi konuların temelleri de atılmaktadır. 100 'e kadar 4 'er ritmik sayma yaparken 0 - 4 - 8 - 12 - 16 - 20 şeklinde devam etmektedir. 20 'den sonra ise sayıların sonundaki rakamlar aynı şekilde tekrar etmektedir. 

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 Dörder Ritmik Sayma Sayıları 

 Dörder ritmik sayma 0’dan başlayarak sonsuza kadar ilerleyebilmektedir: 4 'er ritmik sayma aslında hem ritmik saymaların hem de örüntülerin bir örneği olarak gösterilebilmektedir. 0’dan başlayan sayma işleminde 20 'ye gelindiğinde birler basamağındaki sayı ilk baştaki gibi tekrar etmeye başlamaktadır. Bu örüntü kuralıda ezberleme yapmayı kolaylaştırarak daha akılda kalıcı kılmaktadır.

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