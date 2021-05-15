499 bin okul çalışanı aşılandı

Okullarda yüz yüze eğitimin devam ettiği dönemde aşılanan öğretmenlerin sayıca az olması tartışmalara yol açmıştı. Köy okulunda görevli öğretmenlerle başlayan aşılanma süreci bir süre sonra sekteye uğramış, eğitimcilerin sadece yüzde 10’u kornavirüsten korunmak için aşı yaptırabilmişti. Salgın sebebiyle hayatını kaybeden eğitimcilerin artması sonrası öğretmenler için yeniden randevu ekranı açıldı ve aşılama devam etti.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ YÜZDE 40’INA ULAŞILDI

Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının öncelikli aşı uygulamasının devam ettiğini bildirdi. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere toplam 499 bin personele aşı randevusu açıldığı söylendi. Böylelikle, öğretmen ve okul çalışanı sayısının yüzde 40'ına ulaşılmış oldu.

AŞI RANDEVULARI HIZLA AÇIMAYA DEVAM EDECEK

Bakanlık yetkilileri, tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve eğitim çalışanları için aşı randevularının hızla açılacağını kaydetti. Önümüzdeki günlerde ortaokul ve lise öğretmenleri için de aşılama işleminin başlayacağı kaydedildi.