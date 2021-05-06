4984 nitelik kodu nedir? KPSS 4984 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?  

Kamuya bağlı kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen kişilerin tercih işlemleri sırasında tercih kılavuzlarında yer alan nitelik kodları oldukça önemlidir. KPSS 4984 numaralı nitelik kodu son yıllarda en çok araştırılan konulardan birisi olmuştur.

KPSS 4984 Nitelik Kodu Özel Şartı Ne İşe Yarar?

KPSS tercihleri yapılır iken adaylara uygun kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolarda Aranan Nitelik Kodları sütunu yer almaktadır. Adayların bu nitelik kodlarını iyice incelemeleri ve ne anlama geldiklerini öğrenmeleri çok önemlidir. KPSS 4984 numaralı nitelik kod b kodlardan bir tanesidir. KPSS 4984 numaralı nitelik kodu şu anlama gelmektedir:

- Tapu ve Kadastro lisans programından mezun olan adayların tercih yapabilecekleri nitelik kodudur.

KPSS 4984 numaralı nitelik kodu açıklamadan da anlaşılabileceği gibi Tapu ve Kadastro Lisans programından mezun olan kişilerin bu nitelik kodu ile tercih yapabilecekleri anlamına gelmektedir. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan alan koşulu birden fazla ise bunlardan bir tanesinin de karşılanması yeterli olacaktır.