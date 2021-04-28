49 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 49 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Plaka kodları plakaların en başında yer alan iki basamaklı sayılardır. Bu kodlar trafiğe çıkan araçların hangi ile kayıtlı olduğunu anlamak için kullanılırlar.

49 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

Ülkemizde 81 tane il bulunur ve bu illerin her biri için belirlenmiş plaka kodları vardır. 81 ilin her birinde kullanılan plaka kodları bir diğerinden farklıdır. Plaka kodları, trafikteki araçların hangi ile kayıtlı olduğunu anlamakta kullanılırlar. Plaka kodları genel olarak şehir isimlerinin alfabetik olarak sıralanmasıyla belirlenmişlerdir.

49 numaralı plaka kodu Muş iline aittir. Trafikte kullanılan araçlarda 49 numaralı plaka kodu bulunan bir plaka varsa, o araç Muş iline kayıtlıdır. Ayrıca Muş ilinde bulunan bütün ilçelerde de plaka kodu olarak 49 numarası kullanılır.

Muş İlçelerinin Plaka Harfleri

Muş Merkez ilçesinde; AC, AZ, J, M ve T harfleri kullanılır. Bulanık ilçesinde D, J, T harfleri kullanılırken; Malazgirt ilçesinde E, J, T harfleri ve Varto ilçesinde F, J, T harfleri kullanılır.