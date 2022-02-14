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48'in çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 48 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

48in çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur 48 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

Matematikte oldukça önemli olan konulardan birisi de çarpanlar konusudur. Her sayının çarpanı bulunmaktadır. Fakat bu sayıların çarpanlarının nasıl hesaplanacağı merak konusudur. Peki 48'in çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 48 sayısının asal çarpanları ve bölenlerini sizlere detaylıca derledik.

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 48 sayısının çarpanları ve bölenleri kolay birkaç işlem ile bulunabilmektedir. Özellikle matematik üzerinden gerçekleştirirken bir sayının çarpanlarını doğru bir şekilde bulmak çok önemlidir. 

 48'in Çarpanları ve Bölenleri Nelerdir? 

 48 sayısının çarpanları karşımıza 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 ve 48 olarak çıkmaktadır. Buradan yola çıkarak verilen rakamların her birinin birbiri ile çarpmak 48 sayısını vermektedir. Aynı zamanda bu sayılar 48 sayısının bölenlerini de vermektedir. 

 48 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri 

 48 sayısının çarpanlarını bulmak için sırası ile bölme işlemi yapılmaktadır. 48 sayısının tam bölenleri aynı zamanda çarpanları olmaktadır. Bulunan bu çarpanlar arasında olan asal sayılar 48 sayısının çarpanları ve bölenleri olmaktadır. Buna göre 48 sayısının asal çarpan ve bölenleri şunlardır: 

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 - 48/1: 48 asal sayı değildir.

 - 48/2: 24 asal sayı değildir.

 - 48/3: 16 asal sayı değildir.

 - 48/4: 12 asal sayı değildir.

 - 48/6: 8 asal sayı değildir.

 - 48/8: 6 asal sayı değildir.

 - 48/12: 4 asal sayı değildir.

 - 48/16: 3 asal sayıdır.

 - 48/24: 2 asal sayıdır.

 - 48/48: 1 asal sayı değildir. 

 Buna göre 48 sayısının bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 ve 48 olmaktadır. Bunlarda 2 ve 3 sayısı asaldır. 48 sayısının çarpanlarında ise asal sayılar 2 ve 3 sayısıdır.

 

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