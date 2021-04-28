48 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 48 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Ülkemizde bulunan her ilin kendine ait bir plaka kodu bulunur. Bu plaka kodları trafikte kullanılan araçların nereye kayıtlı olduğunun anlaşılmasında büyük önem taşırlar. Ayrıca plaka numaraları üzerinden bir araç ile ilgili bütün işlemler de yapılabilir. Peki 48 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 48 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir? Sizler için 48 plaka koduna sahip ilimizi derledik.
Plaka kodları Türkiye'deki 81 ilin her biri için farklılaşan iki basamaklı sayılardır. Bu sayılar sayesinde trafikte kullanılan araçlar ile ilgili bütün işlemler ve sorgulamalar sıkıntısız bir şekilde gerçekleştirilir.
48 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?
Ülkemizde kullanılan plaka kodları trafikte düzenli bir işleyişin sağlanmasında oldukça önemli unsurlardır. Bu kodlar; trafiğe çıkan araçların takibinin, vergi, borç ve ceza sorgulanmasının yapılmasında da büyük önem taşırlar. Bir aracın plakasında yer alan iki basamaklı plaka koduna bakarak o aracın Türkiye'deki hangi ile kayıtlı olduğunu anlayabiliriz.
48 plaka kodu trafikte sıklıkla karşılaşılan plaka kodları arasında yer alır. 48 plaka kodu Muğla ilçesine aittir. Trafikte kullanılan araçlardan 48 plaka koduna sahip olan araçların hepsi Muğla iline kayıtlıdır. 48 plaka kodu aynı zamanda Muğla ilinin bütün ilçelerinde de değiştirilmeden kullanılır. Bir ilin bütün ilçelerinde aynı plaka kodu geçerlidir. İlçelerdeki plaka harflerinde ise ilçeye göre bazı değişiklikler olması mümkündür.