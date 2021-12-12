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478 nerenin kodu? 478 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

478 nerenin kodu 478 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait

Günümüzde illerin kullandığı telefon kodları merak edilebiliyor. Hangi telefon kodunun hangi şehre ait olduğu bilgisi bireylerce araştırılıyor. Telefon kodları arasında 478 kodu da yer alıyor. 478 telefon kodunun hangi ile ait olduğu konusuyla ilgilenen kişiler internette araştırma yapabiliyor. 478 nerenin kodu? 478 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait? Telefon kodu hakkında tüm detayları derledik.

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 Telefon kodları günümüzde aktif olarak kullanılıyor. İlleri tanımlamak için kullanılan alan kodları arasında 478 telefon kodu da bulunuyor. 478 alan kodu Ardahan şehrinin kullandığı bir kod türüdür. 

 478 Nerenin Kodu? 

 Telefon kodları konusunda bilgi sahibi olmak için yapılan araştırmalar bulunuyor. Kendini geliştirmek adına araştırma yapanlar 478 telefon kodunun şehir bilgilerini araştırabiliyor. Ardahan şehrinde bulunan sabit telefon numaralarını aramak için 478 alan kodu kullanılıyor. 

 478 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait? 

 Telefon kodları günümüzde aktif olarak şehirlerde kullanılmaya devam ediyor. Kullanılan 478 telefon kodu Ardahan şehrini temsil eden kodlar arasında bulunuyor. Ardahan şehrindeki sabit hatlar aranırken telefon numarası başına 478 yazılmalıdır.

 

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