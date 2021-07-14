47 yılda 50 bin öğrenciye burs

Üniversiteye girişten mezuniyete kadar devam eden bursları, her yıl Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süreli nakit ödemeyi kapsıyor. 2021-2022 yılı burs tutarları ve başvuru yerleri Eylül ayında açıklanacak. Burs programında geri ödeme yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak mezun bursiyerler dilerlerse gönül borçlarını ödemek için burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yapabiliyor.

Üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları bulunuyor:

• Üniversiteye Giriş Bursu: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor.

• Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: Belirlenen 15 ilden birinde ortaöğrenimini tamamlayan, YKS’de yerleştirme puanıyla sıralamanın en üstünde yer alarak il birincisi olup yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak Vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrenciye veriliyor.

• Engelli Öğrenciler Bursu: YKS’de yerleştirme puanıyla sıralamanın en üstünde yer alarak yurtiçindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak Vakıf üniversitelerine yerleştirilen görme, işitme ve ortopedik engelli beşer öğrenciye veriliyor.

• Sabancı Vakfı Vista Bursu: YKS’de Vakıf tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerin Turizm İşletmeciliği bölümlerine yerleştirilen lisans öğrencilerine veriliyor.

Burs kontenjanı tahsis edilen üniversiteler; Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik Üniversitesi.

Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin burs başvuruları için üniversitelerin burslarla ilgili bölümlerini www.sabancivakfi.org adresini takip etmeleri gerekiyor.

Burslar hakkında detaylı sorularınız için burs@sabancivakfi.org adresine e-posta ile ulaşabilirsiniz