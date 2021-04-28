47 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 47 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Ülkemizde her şehrin bir plaka kodu bulunmaktadır. 47 plaka kodu da ülkemizde ki bir şehre aittir. 47 plaka kodu Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin şehrine aittir.

47 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Ülkemizde ki her şehrin kendine özgü bir plaka kodu bulunmaktadır. Öyle ki bu plaka kodları o şehre ait posta konuda belirlemektedir. 47 plaka kodlu bir araç Mardin şehrine bağlı olduğunu göstermektedir. Mardin’de son kayıtlara göre 77 bin adet araçta 47 plaka kodu kullanılmaktadır. Büyük bir yüz ölçümüne sahip şehirde 4 adet vergi dairesi bulunuyor. Vergi dairelerine göre de 47 plaka kodunun harf bölümleri ayrılmış durumdadır.

47 Plaka Kodunun Harf Listesi

Şehirde gezen araçların hangi bölgeye ait olduğunun anlaşılması için harfler bölgelere dağıtılmıştır. 4 adet vergi dairesi kendilerine müracaat eden kişilere yaşadıkları bölge ile ilgili harfi vermektedir. Mardin vergi dairesi AC-AZ, DA-DR, H, M ve S harflerindeki plakaları vermektedir. Nusaybin vergi dairesi M ve S harfli plakalar verebilmektedir. Kızıltepe vergi dairesi H, KA-KZ, M ve PA-PZ harfli plakalar verebilmektedir. Midyat vergi dairesi LA-LF ve S harflerini verebilmektedir. Çakışan harfler numaralara göre vergi daireleri arasında ayrılmaktadır.