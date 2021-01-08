47 bin tablet daha öğrencilerle buluşuyor

Daha önce yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle dağıtımı gerçekleştirilen 150 bin tablet bilgisayara ilave olarak tamamı MEB tarafından tedarik edilen 500 bin tablet dağıtımında 4'üncü faz başladı.

AY SONUNDA TÜM TABLETLERİN DAĞITIMI TAMAMLANCAK

Geçen hafta gerçekleştirilen 66 bin cihazlık dağıtımın ardından bu fazda 47 bin tablet bilgisayar daha öğrencilerle buluşturuluyor. Bu yeni fazla birlikte 500 bin tabletin 313 bin 500 adedi sahiplerine ulaşmış olacak. Haftalık olarak gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak. 4'üncü faz dağıtımda tablet bilgisayarların gönderildiği 26 ilin yöneticisiyle dijital ortamda toplantı gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dokuz şehre cihazların ulaştığını, 17 şehre de sevkiyatın devam ettiğini belirtti. Selçuk, 10 Ocak'ta tablet bilgisayarların tüm şehirlere ulaşmış olmasının planlandığını söyledi.

ERİŞİM PROBLEMİ YAŞAYAN ÖĞRENCİ KALMAYACAK

Öncelikli hedeflerinin 'Eğitimde Fırsat Adaleti' olduğunun altını bir kez daha çizen Bakan Selçuk, “İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarda öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti de var. İl yöneticilerimiz tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim edecek. Her hafta yeni cihazlarıyla ders başı yapan öğrencilerimizin sayısı artıyor. Bu hafta 47 bin tablet bilgisayarın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın eğitime erişimi konusunda bizlere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Erişim problemi yaşayan çocuğumuz kalmayana kadar bu konuda hep birlikte kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Selçuk, ailelerin ya da öğrencilerimizin tablet bilgisayar talebi için herhangi başvuru yapması gerekmediğini, ailenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda hazırlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde 'fırsat adaleti' hassasiyetiyle tablet bilgisayarların öğrencilere ulaştırıldığını hatırlattı.