47 asal mı? 47 asal bir sayı mıdır ve neden?

Bir sayının asal sayı olabilmesi için, kendisine ve 1 sayısından başka sayıya bölünmemesi gerekiyor. 47 sayısına bakıldığında, 1 ve kendisinden başka sayıya bölünmediği görülüyor.
47 Asal mı?
47 sayısının asal olabilmesi için kendisi ve 1 sayısı dışında bir sayıya bölünmelidir. 47 sayısı farklı bir sayıya bölünmediği için asal bir sayı olarak kabul edilir.
47 Asal Bir Sayı mıdır ve Neden?
47 sayısı kendisi ve 1 sayısı dışında bir sayıya bölünmüyor. Bölünmemesi durumu, asal sayı olduğunu gösteriyor.