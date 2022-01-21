47 asal mı? 47 asal bir sayı mıdır ve neden?

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Bir sayının asal sayı olabilmesi için, kendisine ve 1 sayısından başka sayıya bölünmemesi gerekiyor. 47 sayısına bakıldığında, 1 ve kendisinden başka sayıya bölünmediği görülüyor.

47 Asal mı?

47 sayısının asal olabilmesi için kendisi ve 1 sayısı dışında bir sayıya bölünmelidir. 47 sayısı farklı bir sayıya bölünmediği için asal bir sayı olarak kabul edilir.

47 Asal Bir Sayı mıdır ve Neden?

47 sayısı kendisi ve 1 sayısı dışında bir sayıya bölünmüyor. Bölünmemesi durumu, asal sayı olduğunu gösteriyor.