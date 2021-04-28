46 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 46 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

46 numaralı plaka kodu Kahramanmaraş iline aittir. Bu il aynı zamanda Karaman ile karıştırılmaktadır.

46 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

46 plaka Kahramanmaraş iline ait bir plaka kodudur. Kahramanmaraş ili İç Anadolu Bölgesinde yer alan Ancak Akdeniz Bölgesine de yakın bulunan bir ilimizdir. Bu il 81 tane plaka kodu içerisinde ortalama bir sıralamada yer alır. Bunun sebebi plaka kodlarının şehirlere verilme yönteminin alfabetik sıralamaya göre yapılmasıdır. K harfi de alfabe de ortalama bir yer de olan harf olduğu için Kahramanmaraş ili 46 plaka kodlu bir numara almıştır.

46 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

46 plaka numaralı ilimiz İç Anadolu Bölgesinde bulunan Kahramanmaraş ilidir. Kahramanmaraş ili aynı zamanda içerisinde birçok ilçeyi ve köyü bulunduran yüz ölçümü geniş bir ilimizdir. Bu ilçelerinin de kendine ait plaka harfleri bulunmakta ve bu şekilde nitelenmektedirler.