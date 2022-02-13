45'in çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 45 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

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Çarpanlara ayrıma işlemi ile sorular daha kolay hale gelmektedir. 45 sayısı, asal bir sayı olmadığı için çarpanlarına ayrılması mümkün olan bir sayıdır.

45 sayısının Çarpanları ve Bölen Sayısı

45 sayısını çarpanlarını elde etmek için 2,3,5,7,11 gibi kendisinden ve 1 sayısından başka böleni olmayan uygun asal sayılara bölme işlemi yapılır. 45, 2 asal sayısına bölünmez ancak 3 asal sayısına iki defa bölünmektedir. Buradan 5 sonucu gelmektedir. 5 ise, 5 asal sayısına bölünür ve 45 sayısı çarpanlarına ayrılmış olur. Buna göre; 45=3.3.5 şeklinde yazılır.

Buradan hareketle 45 sayısının bölen sayısı da bulunur. Bunun için üslerin bir arttırılarak çarpılması gerekir. Yani, (2+1).(1+1)=6 tane pozitif böleni bulunmaktadır. Bunun yanında bölen sayısını bulmak için negatif olanlar da alınır. 6 tane de negatif böleni olmak üzere 12 tane bölen sayısı vardır.

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45 Sayısının Asal Çarpanları ve Asal Bölenleri

45 sayısı yukarıda 3.3.5 şeklinde çarpanlarına ayrılmıştır. Burada 3 ile 5 sayısı asal sayı olmaktadır. Bunun yanında 45 sayısının 2 tane asal böleni vardır. Bunlar da 3 ile 5 sayısı şeklinde ortaya çıkmaktadır.