4429 nitelik kodu nedir? KPSS 4429 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

4429 numaralı nitelik kodu devlet memurluğuna alım yapılmadan önce kişilerin tabi olduğu sınıflandırma bir nevi kategori halidir.

KPSS 4429 Nitelik Kodu Özel Şartı Ne İşe Yarar?

KPSS ülkemizde yer alan insanlar için en önemli sınavlardan birisidir. Bu sınav sonucu yapılan puanlandırma ve sınıflandırma ile kişiler devlet memurluğuna girmeye hak kazanırlar. Bu sınav sonucu 100 puan üzerinden hesaplanmakta olan bir sınavdır. 100 puan üzerinden 80 ve üstü alan adaylar özellikle bu anlamda çok şanslıdırlar ve yerleşme ihtimalleri çok yüksek bireylerdir. Bunların yanı sıra kişiler bu puandan sonra ayrıca istedikleri memurluğu göre yapılan nitelik kodu sınıflandırmasında istedikleri yerin özelliklerine sahip olması gerekir.

İstedikleri alanın nitelik kodu numarasının şart koyduğu özellikleri bünyesinde bulundurmaları gerekir. 4429 nitelik kodu da Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü okumayı şart koyan bir koddur. Bu bölümden lisans düzeyinden mezun olup diplomasını almış kişiler bu nitelik kodu ile alım yapan yerlere girmeye hak kazanır.