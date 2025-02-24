44 Anadolu lisesi Erasmus konsorsiyumunda

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'den yapılan açıklamaya göre; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Erasmus+ 2025 Yılı Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında konsorsiyum üyesi olacak okulların belirlenme sürecini tamamladı. Başvurular, 24 Ocak ile 10 Şubat arasında TURNAportal üzerinden alındı. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan Anadolu liselerinin katıldığı değerlendirme sürecinde, 292 okulun başvurusu incelendi. Bu kapsamda, okulların afet ve zorunlu hizmet bölgesinde bulunması, Erasmus+ projelerindeki önceki deneyimleri ve proje hedeflerinin program hedefleri ile uyumu gibi faktörler göz önünde bulunduruldu. Sonuç olarak 44 Anadolu lisesi, belirlenen kriterleri karşılayarak programa katılmaya hak kazandı. Seçilen okulların listesi TURNAportal üzerinden yayımlandı.

Haberin Devamı

Okulların listesini incelemek için tıklayınız