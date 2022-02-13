42'nin çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 42 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

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42'nin çarpanları ile bölenlerini bulmak için tam sayının kendisini tam bölen tüm pozitif sayılarının bulunması gerekir. 42'nin çarpanları ile bölenleri 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 ve 42'dir.

42'nin Çarpanları ile Bölenleri Nelerdir ve Nasıl Bulunur?

Bir sayının çarpanları ile bölenlerinin bulunması için kendisi ve kendisinden küçük tam bölünen sayıların bulunması gerekir. 42 sayısının çarpanları ile bölenleri 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 ve 42'dir. 42 çift sayı olduğundan 2'ye bölerek çarpanları bulmaya başlayabiliriz.

42/2=21

21/3=7

42/7=6

42/3=14

42/1=42

Bu nedenle 42 sayısının çarpanları ile bölenleri 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 ve 42'dir.

42 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri

Bir sayının asal çarpanlarının bulunması için bölünerek devam etmesi gerekir. 42 sayısının asal çarpanlarının bulunması için:

42 / '2' =21

21 = 3x7

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olarak karşımıza çıkar. Bölenlerin en küçük sayıları 42'nin asal çarpanları ve bölenlerini oluşturur. yani 42 sayısının asal çarpanları ve bölenleri 2,3 ve 7'dir. 42 sayısı asal çarpanlarına 2x3x7 şeklinde doğru bir şekilde ayrılır.