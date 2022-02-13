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42'nin çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 42 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

42nin çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur 42 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

Çarpan ve bölen konusu matematikte bilinmesi gereken konular arasındadır. Özellikle sık sık öğrencilerin karşısına çıkması bakımından öğrenilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan siz de çarpanların ve bölenlerin nasıl hesaplandığını öğrenebilir ve işlemleri kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Sizin için 42'nin çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 42 sayısının asal çarpanları ve bölenleri hakkında detayları derledik.

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 42'nin çarpanları ile bölenlerini bulmak için tam sayının kendisini tam bölen tüm pozitif sayılarının bulunması gerekir. 42'nin çarpanları ile bölenleri 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 ve 42'dir. 

 42'nin Çarpanları ile Bölenleri Nelerdir ve Nasıl Bulunur? 

 Bir sayının çarpanları ile bölenlerinin bulunması için kendisi ve kendisinden küçük tam bölünen sayıların bulunması gerekir. 42 sayısının çarpanları ile bölenleri 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 ve 42'dir. 42 çift sayı olduğundan 2'ye bölerek çarpanları bulmaya başlayabiliriz.

 42/2=21

 21/3=7

 42/7=6

 42/3=14

 42/1=42

 Bu nedenle 42 sayısının çarpanları ile bölenleri 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 ve 42'dir. 

 42 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri 

 Bir sayının asal çarpanlarının bulunması için bölünerek devam etmesi gerekir. 42 sayısının asal çarpanlarının bulunması için:

 42 / '2' =21

 21 = 3x7

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 olarak karşımıza çıkar. Bölenlerin en küçük sayıları 42'nin asal çarpanları ve bölenlerini oluşturur. yani 42 sayısının asal çarpanları ve bölenleri 2,3 ve 7'dir. 42 sayısı asal çarpanlarına 2x3x7 şeklinde doğru bir şekilde ayrılır.

 

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