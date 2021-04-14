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HaberlerEğitim Haberleri425 bini aşkın öğretmene aşı randevusu verildi
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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 14.04.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

425 bini aşkın öğretmene aşı randevusu verildi

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425 bini aşkın öğretmene aşı randevusu verildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

 “Öğretmenlerimiz okul çalışanlarımız için öncelikli COVID-19 aşı uygulaması devam ediyor. İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamaları ile birlikte aşı için randevu alabilirler. Şu ana kadar 425.430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edildi. Sağlık Bakanlığı tedarik süreci ile bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapılıyor.  Aşı planlaması doğrultusunda @e abız sistemi ve @MHRS_182'den durumunuzu takip edip randevunuz oluşturabilirsiniz.” 

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