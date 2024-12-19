42 yıl sonra aynı sırayı paylaşıyorlar

İHA
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 12:43
Üniversite öğrencisiyken tanışan ve hayatlarını birleştiren Bekir ve Ferhan Atılgan çifti, 42 yıl sonra öğrenim gördükleri üniversitede yeniden öğrenci olup tekrar sıra arkadaşı oldular.
Tokat’ta yaşayan 63 yaşlarındaki Bekir Atılgan ve Ferhan Atılgan çifti. 1982’de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu İşletme ve Muhasebe Bölümünden mezun oldular. Üniversite sıralarında tanışarak hayatlarını birleştiren ve yıllar içinde iki çocuk sahibi olan Atılgan çifti, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin 60 yaş üstüne özel olarak başlattığı Tazeleme Üniversitesi programına kayıt yaptırdılar. 42 yıl sonra yeniden aynı sırada öğrenci olan çift, gençlik anılarını yâd ederken, eğitime olan tutkularıyla da takdir topladılar.OKUMA AŞKIMIZ HİÇ BİTMEDİ
Bekir Atılgan
, “1982 yılında bu üniversitenin öğrencilerinden ve mezunlarından biriydik. Şimdi, 2024 yılında aynı sıralara oturup tekrar öğrenci olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yıllara rağmen okuma aşkımız devam ediyor, eşimle hayat arkadaşı olduktan sonra öğrenci olmak da ayrı bir mutluluk. Derslerimizden büyük keyif alıyoruz” dedi.Ferhan Atılgan
ise duygularını, “60 yaşından sonra böyle bir ortamda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu imkânı sundukları için tüm gönüllü hocalarımıza ve rektörümüze teşekkür ederim” sözleriyle ifade etti.