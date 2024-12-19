42 yıl sonra aynı sırayı paylaşıyorlar

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Tokat’ta yaşayan 63 yaşlarındaki Bekir Atılgan ve Ferhan Atılgan çifti. 1982’de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu İşletme ve Muhasebe Bölümünden mezun oldular. Üniversite sıralarında tanışarak hayatlarını birleştiren ve yıllar içinde iki çocuk sahibi olan Atılgan çifti, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin 60 yaş üstüne özel olarak başlattığı Tazeleme Üniversitesi programına kayıt yaptırdılar. 42 yıl sonra yeniden aynı sırada öğrenci olan çift, gençlik anılarını yâd ederken, eğitime olan tutkularıyla da takdir topladılar.