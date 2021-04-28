42 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 42 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Konya, İç Anadolu bölgesinde yer alan ve nüfusu yaklaşık olarak 2 milyon civarında olan bir şehirdir. 42 plaka kodunu gördüğünüz zaman Konya iline ait olduğunu bilmelisiniz.

42 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

Ülkemizde toplam 81 tane il bulunmaktadır. Her ilin plaka kodu farklıdır. Plaka kodlarının farklı olması sonucunda hangi plakanın hangi şehre ait olduğu kolayca bilinmektedir. 42 numaralı plaka kodu ise İç Anadolu bölgesinin önemli şehirlerinden birisi olan Konya iline ait olan plaka kodudur.

42 Plaka kodunun sahibi olan Konya ilinin toplamda 31 ilçesi bulunmaktadır. Merkez ve ilçeler arasındaki plaka farkı ise harf gruplarının değişik olmasıdır. Onun dışında hem merkez hem de ilçeler 42 plaka kodu ile başlamaktadır. Bu sayede plakadaki kelime gruplarına bakılarak Konya'nın hangi ilçesinin olduğu anlaşılmaktadır.

Hangi şehirde olursanız olun araba, motosiklet, kamyon ve diğer tüm araçlarda 42 plaka kodunu görüyorsanız eğer bu plaka kodunun Konya iline ait olduğunu bilmelisiniz. Özellikle genel kültür alanında plakaların hangi şehre ait olduğunu bilmek son derece önemlidir.