41 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 41 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Ülkemizde bulunan 81 ile ait tüm araçlarda plaka kodu bulunmaktadır. Plaka kodu ile hangi aracın hangi ile ait olduğunu ve hatta harf numaralandırmaları ile hangi ilçelere ait olduğu bilinebilmektedir. Araçlar üzerindeki bütün işlemler bu plaka kodları sayesinde yapılmaktadır.

41 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

41 plaka kodu ülkemizin Kocaeli iline ait olan bir plaka kodudur. Toplamda 12 adet ilçeye sahip olan Kocaeli ilinde Merkez bölge dışında kalan ilçelerin kendilerine özgü harflendirmeleriyle sahip oldukları plaka kodları mevcuttur. Kocaeli ilinin KGM kayıtlarına göre uzunluğu 129 kilometredir. Bu yollar üzerinden geçmekte olan günlük araç sayısı ise 50.609'dur. En fazla araç akışı sağlanan yol ise toplamda 8 kilometredir ve bu yol İzmit - Kocaeli Üniversitesi yoludur.

41 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

Kocaeli ilimizin plaka kodu 41'dir. Bu plaka kodunu taşımakta olan ilçelerin isimleri ise şunlardır:

Çayırova

Başiskele

Derince

Darıca

Gebze

Dilovası

İzmit

Gölcük

Körfez

Kandıra

Kartepe

Karamürsel