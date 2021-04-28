41 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 41 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Her araca ait özel plaka kodları, her zaman insanların dikkatini çekmiştir. Özellikle bulmacalarda sıklıkla sorulan sorular içerisinde yer alan plaka kodları bu sebeplerle sürekli araştırılan bir konu halindedir. Peki, 41 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 41 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir? Sizin için 41 plaka kodu ile alakalı tüm bilgileri derledik. İşte, tüm detaylar.
Ülkemizde bulunan 81 ile ait tüm araçlarda plaka kodu bulunmaktadır. Plaka kodu ile hangi aracın hangi ile ait olduğunu ve hatta harf numaralandırmaları ile hangi ilçelere ait olduğu bilinebilmektedir. Araçlar üzerindeki bütün işlemler bu plaka kodları sayesinde yapılmaktadır.
41 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?
41 plaka kodu ülkemizin Kocaeli iline ait olan bir plaka kodudur. Toplamda 12 adet ilçeye sahip olan Kocaeli ilinde Merkez bölge dışında kalan ilçelerin kendilerine özgü harflendirmeleriyle sahip oldukları plaka kodları mevcuttur. Kocaeli ilinin KGM kayıtlarına göre uzunluğu 129 kilometredir. Bu yollar üzerinden geçmekte olan günlük araç sayısı ise 50.609'dur. En fazla araç akışı sağlanan yol ise toplamda 8 kilometredir ve bu yol İzmit - Kocaeli Üniversitesi yoludur.
41 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?
Kocaeli ilimizin plaka kodu 41'dir. Bu plaka kodunu taşımakta olan ilçelerin isimleri ise şunlardır:
Çayırova
Başiskele
Derince
Darıca
Gebze
Dilovası
İzmit
Gölcük
Körfez
Kandıra
Kartepe
Karamürsel