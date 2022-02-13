40'ın çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 40 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

Haberin Devamı

Çarpanlara ayırma, matematikte ve pek çok sayısal işlem gerektiren alanlarda kullanılan bir işlem olarak bilinmektedir.

40'ın Çarpanları İle Bölenleri Nelerdir ve Nasıl Bulunur?

40 sayısına ait olan 8 adet çarpan bulunmaktadır. Bu çarpanlar ve bölenler şu şekilde sıralanabilir:

40 x 1 = 40 20 x 2 = 20 10 x 4 = 40 8 x 5 = 40 olarak sıralanabilir. Yani bu sayılar 1, 40, 20, 2, 8, 5, 4, 10 olarak sıralanabilir.

40 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri

Asal sayı, yalnızca iki tane tam sayı böleni bulunan doğal sayı olarak tanımlanabilir. Yalnızca kendisine ve 1 rakamına kalan olmayacak bir şekilde bölünme gösteren 1'den daha büyük tam sayılar olarak tanımlanır. 40 sayısının asal çarpan ve bölenleri olarak ise 2 ve 5 sayısı doğru sonuç olacaktır.