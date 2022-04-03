405 milyon öğrencide salgın riski

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Bu ülkelerde okul çağındaki birçok çocuk, okulu bırakma riskiyle karşı karşıya. “Çocuklar gerçekten öğreniyor mu?” başlıklı rapor, COVID-19 salgınının ve salgın nedeniyle okulların kapanmasının çocuklar üzerindeki etkisini inceliyor. Raporda son 2 yılda yaklaşık 147 milyon çocuğun yüz yüze eğitimin yarısından fazlasını kaçırdığına dikkat çekiliyor. Bu rakam, küresel olarak 2 trilyon saat yüz yüze öğrenme kaybı anlamına geliyor. Rapora göre, okul dışı kalanların bir kısmını, toplumdaki en savunmasız ve dışlanmış çocuklar oluşturuyor. Bu gruptaki çocuklar temel okuma-yazma ya da matematik becerileri bakımından en düşük düzeyde kaldılar ve okulların sağladığı güvenlik ağından kopmuş durumdalar. Bu da onları artan bir sömürü ve ömür boyu yoksulluk ve yoksunluk riski altına sokuyor.