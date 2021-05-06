4001 nitelik kodu nedir? KPSS 4001 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

KPSS tercihi yapacak olan adaylar tercih kılavuzunda bulunan 4001 nitelik kodu ile karşılaşmaktadır. Adaylar sınavlardan aldıkları puanlara ve branş sıralamasına göre ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarına göre tercih yapacaklardır.

KPSS 4001 Nitelik Kodu Özel Şartı Ne İşe Yarar?

Nitelik kodu öğrencilerin tercih yapacakları bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması geren özelliklerin belirtildiği koda denilmektedir. Bir pozisyon için mezun olunan program veya alan koşulu birden fazla olması durumunda ise bunlardan birinin karşılanması yeterli olacaktır. Bu nedenle KPSS tercih kılavuzunda pek çok nitelik kodu yer almaktadır. 4001 numaralı nitelik kodu bunlardan birisidir.

ÖSYM tarafından KPSS kılavuzunun yayımlanmasından sonra 4001 numaralı nitelik kodu araştırılmaya başlanmıştır. 4001 nitelik kodunun tek bir şartı bulunmaktadır. 4001 numaralı nitelik kodu herhangi bir lisans programından mezun olma şartıdır. Böylece KPSS sınavında başarılı olan kişiler tercih yaparken herhangi bir lisans programından mezun olmuş ise bu alanı tercih edebilirler.