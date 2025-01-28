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40 yıllık öğretmen 83'ünde avukat oldu

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#Muş#Hukuk Fakültesi#Metin Bozkurt
40 yıllık öğretmen 83ünde avukat oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 13:52

Muş'ta 79 yaşında hukuk fakültesini bitiren emekli öğretmen Metin Bozkurt, şimdi avukatlık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

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Muş’ta Kültür Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Bozkurt, 40 yıl öğretmenlik yaptı ve 9 yıl önce emekli oldu. Emekliliğinin ardından üniversite sınavlarına giren Bozkurt, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 79 yaşında hukuk fakültesini bitiren emekli öğretmen, bir yıllık zorunlu stajın ardından Muş Barosu'nda mesleğe başladı. Azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilere örnek olan Bozkurt, 83 yaşında hayalindeki mesleği icra etmenin mutluluğunu yaşıyor.

40 yıllık öğretmen 83ünde avukat oldu

Avukatlık mesleğini çok sevdiğini dile getiren Bozkurt, "Emekli olduktan sonra sınava girdim ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Burada 4 yıl eğitim aldıktan sonra 79 yaşında avukatlık mezuniyet belgemi aldım. Stajımın ardından da 3 yıldır avukatlık görevi yürütüyorum. Şu an 83 yaşındayım" dedi. Okumaları için gençlere tavsiyelerde bulunan Bozkurt, "Yılmasınlar, çok çalışsınlar, bizleri örnek alsınlar, kesinlikle mücadeleyi bırakmasınlar. Hukuk fakültesi içimde ukde olarak kalmıştı. Şükür okulumu bitirerek 79 yaşında avukat oldum. Bir yandan da babalık görevimi yaparak 5 çocuğumu okuttum, üniversiteyi bitirdiler. Çocuklarım da iş sahibi, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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#Muş#Hukuk Fakültesi#Metin Bozkurt

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