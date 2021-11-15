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4 yapraklı yonca anlamı nedir? Hastanede dört yapraklı yonca neyi ifade eder

4 yapraklı yonca anlamı nedir Hastanede dört yapraklı yonca neyi ifade eder

İnsanlar tarih boyunca bazı nesnelere, olaylara özel anlamlar atfetmişlerdir. Bu kimi zaman kara kedi, kimi zaman mavi boncuk olmuştur. Bir başka şeyde yoncadır. Normalde 3 yapraklı olan yoncanın nadir bulunan 4 yapraklısına bazı anlamlar yüklenmiştir. Merak konusu olan dört yapraklı yonca nedir, neyi simgeler, dört yapraklı yoncanın anlamı nedir ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

 

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 Üç yapraklı olan yoncanın çok ender bulunan dört yapraklı olanına tarih boyunca değişik kültürlerde farklı anlamlar yüklenmiştir

 4 Yapraklı Yonca Anlamı Nedir? 

 Yonca, şekli ve canlı parlak yeşil rengi ile hep ilgi odağı olmuştur. Doğal olarak 3 yapraklı olan yoncanın 4 yapraklısına rastlamak çok düşük bir olasılıktır. Daha da ender olarak 5 yapraklı yoncaya denk gelmek de mümkündür. 

 İddialara göre her 4 yapraklı yoncaya karşılık on bin 3 yapraklı yonca bulunur. Pek çok kültürde yoncalara değişik anlamlar yüklenir. Örneğin; İrlanda'da "gül yonca" olarak da bilinen 5 yapraklı yonca belirli bir ödül olarak kabul edilir. 

 Dört yapraklı yoncanın Latince adı "trifolium repense"dir. Nadir bulunan dört yapraklı yoncaya özel anlamlar yüklenmesi ise eskiye dayanır. Dört yapraklı yonca hakkında olumlu şeyler yazılan ve çocuklara iyi geldiği bildirilen bir esere 1640 yılında rastlanmaktadır.

 Daha sonraki yüzyıllarda ise ender bulunan 4 yapraklı yoncanın uğurlu olduğu ve şansla bağlantısının bulunduğuna ilişkin pek çok yazı ve edebi esere rastlanır. Zaman içerisinde bu inançlar artarak ve çeşitlenerek yayılmıştır. Dört yapraklı yoncanın anlamı ise: 

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Dört yapraklı yoncayı bulanın o yıl içerisinde iyi bir izdivaç yapacağına inanılır. 

Dört yapraklı yoncanın şans getirdiğine inanılır. 

Dört yapraklı yoncayı gören veya bulanın büyük bir aşk yaşayacağı iddia edilir. 

Dört yapraklı yonca umut ve inancı da simgeler. 

Dört yapraklı yoncanın ilk yaprağı "umut", ikinci yaprağı "inanç", üçüncü yaprağı "aşk" ve dördüncü yaprağı da "şans" manasına geldiği iddia edilir. 

 Hastanede Dört Yapraklı Yonca Neyi İfade Eder? 

 Sağlık Bakanlığı tarafından son yıllarda hastaların bazı durumlarını simge ve figürlerle göstermesi projesi kapsamında kullanılan dört yapraklı yonca simgesinin anlamı ise "düşme riski olan hasta" yı ifade etmesidir.

 

 

 

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