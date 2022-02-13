4 üssü 3 kaçtır? 4 üzeri 3 sayısı nedir

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Herhangi bir sayının küpü 3’lü üs olarak bilinir. Bu doğrultuda 4 üzerinden de 4'ün küpü olarak ifade edilir. Genelde kalıp olarak öğrenilen bir rakam olduğunu söylemek mümkündür.

4 Üssü 3 Kaçtır?

En merak edilen konular İçerisinde 4 üssü 3 sayısının kaç olduğu öne çıkmaktadır. Bu bağlamda 4 üssü 3 sayısının karşılık bu şekilde öne çıkar;

4³ = 64

Yukarıda olduğu gibi 4 tane 3 sayısının çarpılması ile beraber 64 sayısı elde edilir.

4 Üzeri 3 Sayısı Nedir?

4 üzeri 3 sayısı 4 tane 3 sayısının birbiri ile çarpılması üzerinden elde edilen sonuçtur. Şu şekilde açıklama imkanı bulunur;

4³ = 4 x 4 x 4 = 64

O şekilde yukarıdaki örnekte olduğu gibi sonuç olarak 64 sayısı elde edilir. Özellikle öğrencilerin mutlaka kalıp olarak öğrenmesi gereken matematik terimleri içerisinde yer alır.