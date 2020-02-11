Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları arasında düzenlenen 4. Ulusal Bilim Kampı Konya'da başladı. Kentteki bir otelde düzenlenen etkinlik üç gün boyunca devam edecek. Türkiye'nin proje okullarından seçilen öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı kampta, öğrencilere bilimi sevdirme, gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerisinin geliştirilmesi amaçlanıyor. İki bölümden oluşacak kampın birinci bölümünde program ve teorik bilgi aşaması üzerine çalışmalar yürütülecek, ikinci aşamada ise dereceye giren projeler ödüllendirilecek.

Kampın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, kampın geleceğin bilim adamlarının yetişmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Vali Yardımcısı Mehmet Aydın ise, "Eğitimle insan ancak insan olabiliyor. Meslek hayatımda, 'Önce eğitim' dedim, 'Sonra eğitim' dedim. Mevlana'nın dediği gibi, 'Dün dün de kaldı cancağızım artık yeni bir şeyler söylemek lazım.' O da bilimle olur" dedi.