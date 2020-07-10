Ara
EKSTRA
MENÜ
HaberlerEğitim Haberleri İLKOKUL Haberleri 4. SINIF Haberleri 4. Sınıf Türkçe Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma konu anlatımı
Geri4. SINIF 4. Sınıf Türkçe Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma konu anlatımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4. SINIF
Haber Giriş: 10.07.2020 - 02:23 | Son Güncelleme:

4. Sınıf Türkçe Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma konu anlatımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4. Sınıf Türkçe Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma konu anlatımı
Abone Olgoogle-news

Cümle kurarken yabancı sözcükler yerine Türkçe kelimeler kullanılmalıdır. Fransızca ve İngilizceden dilimize geçmiş birçok kelime bulunuyor. Farsça ve Arapça kökenli kelimelerin yerine de Türkçe kelimeler tercih edilmelidir. 4. sınıflar için yabancı sözcüklerine Türkçelerini kullanma konusunu örnekleriyle anlattık.

Dilimize yerleşmiş yabancı sözcüklerin Türkçede en az bir karşılığı bulunur. Dili sadeleştirmek ve yabancı kelimelerden arındırmak için cümle içerisinde Türkçe kelimeler kullanılmalıdır.

4. Sınıf Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma - Konu Anlatımı

 1- Abes- Absürt / Saçma - Manasız

 Örnek 1 - Abes bir biçimde konuştu. / Abes: Yabancı

 Örnek 2- Saçma bir biçimde konuştu. / Saçma: Türkçe

 Örnek 3- Romandaki karakter oldukça absürt davranıyor.

 Örnek 4- Romandaki karakter oldukça manasız davranıyor.

 Bu cümlede de absürt kelimesi yerine Türkçe olan manasız - anlamsız kelimeleri kullanılabilir. 

 2- E- Mail / E- Posta

 Örnek 1- E-maillerini kontrol etmeyi unutma. / E-mail. İngilizce kelime.

 Örnek 2- E-postalarını kontrol etmeyi unutma. / E-mail kelimesinin Türkçeleştirilmiş hali. 

 3- Agresif / Sinirli - Asabi

 Örnek 1- Agresif biri olduğu için herkes ondan çekiniyor.

 Örnek 2- Sinirli - Asabi biri olduğu için herkes ondan çekiniyor. 

 4- Laptop - Dizüstü Bilgisayar

 Özellikle elektronik ürünlerin ve aygıtların isimlerinin birçoğu İngilizcedir. İngilizce kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösterilmelidir.

 Örnek 1- Aldığım laptop iki günde bozuldu. / İngilizce kelime kullanımı

 Örnek 2- Aldığım dizüstü bilgisayar iki günde bozuldu. / Türkçe kelime kullanımı 

 5- Bilboard - Duyuru Tahtası

 Örnek 1- Bilboarddaki çantaların fiyatları çok yüksek. / Yanlış kelime kullanımı.

 Örnek 2- Duyuru tahtasındaki çantaların fiyatları çok yüksek. / Doğru kelime kullanımı 

 6- Bariz - Açık

 Örnek 1- Yaptığı hatalar bariz bir şekilde ortada. / Bariz: Yabancı.

 Örnek 2- Yaptığı hatalar açık bir şekilde / açıkça ortada. / Açık - Açıkça: Türkçe

 Bazı cümlelerde bariz kelimesinin yerine açık sözcüğü ikileme olarak da kullanılabilir.

 Örnek: Ali'nin yaptığı hataları açık açık gösterdi.

 7- Cihaz - Aygıt

 Örnek: Elektronik Cihaz yerine Elektronik Aygıt

 8- Ekstra - Fazla / Daha Fazla

 Örnek 1- Sınavı kazanmak için ekstra çalışmam gerek. / Yanlış kullanım.

 Örnek 2- Sınavı kazanmak için daha fazla çalışmam gerek. / Doğru kullanım.

 Not: Bazı cümlelerde Ekstra kelimesi 'x' ile yazılmaktadır. Türkçede 'x' harfi olmadığı için kelimenin bu şekilde kullanılması da yanlıştır.

 9- Final - Son

 Örnek -1- Ayşe final sınavlarına hazırlanıyor.

 Örnek 2- Ayşe son sınavlarına hazırlanıyor.

 10- Gala - Ön Gösterim

 Örnek 1- Filmin galasına yüzden fazla insan geldi.

 Örnek 2- Filmin ön gösterimine yüzden fazla insan geldi.

 11- Hard Disc - Ana Bellek

 Örnek 1- Bilgisayarın hard disci bozuldu. / Hem 'hard' hem de 'disc' sözcükleri yabancıdır. İkisi bir arada ve tek tek kullanılmamalıdır.

 Örnek 2- Bilgisayarın ana belleği bozuldu. / Hard Disc kelimesinin Türkçe karşılığı ana bellektir. Bu şekilde kullanılmalıdır. 

 12- Jenerasyon - Kuşak / Nesil

 Kuşak ve nesil kelimeleri eş anlamlı olduğu için jenerasyon kelimesinin yerine kullanılabilir.

 Örnek 1- Bizim jenerasyon bilgisayar oyunlarına meraklı.

 Örnek 2- Bizim kuşak / nesil bilgisayar oyunlarına meraklı. 

 13- Şov - Gösteri

 Örnek 1- Davete şov dünyasından önemli isimler katıldı.

 Örnek 2- Davete gösteri dünyasından önemli isimler katıldı.

 Not: Şov kelimesi bazı cümleler ''Show'' biçiminde yazılmaktadır. Türkçede ''w'' kelimesi yoktur. Kelimeyi bu şekilde kullanmak da yanlıştır. 

 Yabancı kelimelerin yerine kullanılabilecek Türkçe sözcükler:

 Computer / Bilgisayar

 Kartvizit / Tanıtma - Bilgilendirme Kartı

 Modern / Yenilikçi

 Menü / Yemek Listesi

 Deforme olmuş / Biçimi bozulmuş

 Nickname / Takma İsim

 Subjektif / Öznel

 Objektif / Nesnel

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle