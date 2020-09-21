4. Sınıf Türkçe Örneklendirme Cümleleri konu anlatımı

Bir cümleyi en iyi şekilde anlatabilmek için bazen birçok değişik örnekler veririz. Bu örnekler sayesinde anlatılmak istenen konuyu çok daha iyi bir şekilde anlamış oluruz. Şimdi bu konuda nasıl örnekler vereceğiz ve örneklendirme nasıl yapılacak bunu öğreneceğiz.

Örneklendirme Cümleleri

Bir paragrafta ya da bir cümlede konunun çok daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için, gerekli olan örneklerinin verildiği cümlelere örneklendirme cümlesi denmektedir. Böyle cümleler sayesinde konu daha anlamlı hale gelir ve anlatılmak istenen anlaşılır.

Anlatılan konu ile ilgili bu şekilde durumun çok daha iyi bir biçimde anlaşılabilmesi adına, örneklendirme cümleleri oluşturulur. Örneklendirme yaparken cümle içerisinde bir ya da birden fazla örnek kullanılabilir. Bu durum cümleye bağlı olarak değişir. Mesela bazı cümleleri bir tane örneklendirme yaparak anlatabiliriz. Ancak bazı cümleleri daha iyi anlatabilmek için ise birden fazla örneklendirme yapmamız gerekebilir. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve nasıl örneklendirme cümlesi kuracağımızı öğrenelim.

Örnekler:

Ben meyve yemeyi çok severim ve bu yüzden ailem pazardan portakal, elma ve armut gibi farklı meyveler alır.

Çantanın içine okul eşyalarım olan kalem, kitap defter ve kalem kutumu yerleştirdim.

İlgi duymuş olduğum müzik alanları içerisinde pop, sanat müziği ve rock gibi değişik müzik alanları geliyor.

Bir bilgisayar alırken mutlaka ekran kartı, işlemci ve ses kartı gibi teknik özelliklere dikkat etmek gerekmektedir.

Yukarıdaki cümlelere baktığımız zaman bir konuyu anlatmak için bazı örnek kelimeler yazdık. Bu sayede ne anlatılmak istendiğini daha iyi bir şekilde göstermiş olduk. Özellikle örneklendirme yaparken cümle içerisinde birden fazla örnek vermek, konuyu çok daha iyi bir şekilde anlama imkanı vermektedir. Tabii bir tane örneklendirme kelimesi kullanarak da cümle kurabiliriz. Şimdi bu konuda örnekler yapalım.

Örnekler:

Okulumuza gittiğimiz zaman bizim için önemli olan bazı unsurlar vardır ve özellikle arkadaşlarımız çok önemlidir.

Yukarıdaki cümleye baktığımız zaman okulumuzda bizim için önemli olanları anlatmak istedik. Burada özellikle arkadaş kelimesini yazdık ve bu şekilde örneklendirme yaptık. Bu sayede okulun bizim için neden önemli olduğunu bir kelime üzerinden de anlamaya çalıştık. Tabii okulumuzda arkadaşlarımızın dışında öğretmenlerimiz, derslerimiz sınıfımız ve daha birçok durum bizim için önemlidir. Bu şekilde bir ya da birden fazla örneklendirme kelimesi kullanarak cümle kurabiliriz.

Not: Örneklendirme yaparken kullanacağımız kelimelerin cümle ile ilgili olması çok önemlidir. Mesela bilgisayar ile ilgili bir örnek cümle kurarken, mutlaka bilgisayara ait özellikler ve parçalar yazmalıyız. Ya da bir müzik ile ilgili konu anlatırken yine müzik üzerinden bazı örnek cümleler yazmamız gerekiyor. Böylece ne anlatmak istediğimizi örneklendirme üzerinden cümlede daha iyi bir biçimde aktarabiliriz.

Şimdi bu konuda bazı farklı örnekler daha yapalım ve konuyu anlayalım.

Örnekler:

Benim bugünlere gelmemi sağlayan insanlar arasında ailen, öğretmenlerim ve akrabalarım vardır.

Eve eşya alırken mutlaka salon takımı, mutfak eşyaları, oturma takımı gibi birçok eşyayı ele almalıyız.

Ben gün içerisinde sabah, öğlen ve akşamları düzenli olarak çalışırım.

En çok sevdiğim film türleri arasında bilim kurgu, fantastik kurgu ve macera konuları gelmektedir.

Yukarıda yazdığımız gibi bu şekilde daha birçok farklı örneklendirme cümleleri kurabilirsiniz. Cümle kurarken mutlaka doğru şekilde örneklendirme kelimeleri kullanmaya dikkat etmeniz gerekiyor.