4. Sınıf Türkçe Metnin Konusu konu anlatımı

Her metnin bir konusu bulunmaktadır. Bu konular sayesinde metinler ve hikayeler daha anlamlı ve düzgün hale gelirler. Aynı zamanda konular sayesinde metinler ve hikayeler oluşur. Şimdi bu konuda metnin konusu ne demek ve tam olarak ne anlama geliyor bunları öğreneceğiz.

Metnin Konusu

Öncelikle metnin konusu ne demek bunun tanımını yapalım ve öğrenelim.

Metnin konusu: Okumuş olduğumuz metinler üzerinde durulan düşünce, durum ve olaylar ile sorunlara metnin konusu denmektedir. Yani daha doğrusu farklı hikayeler ve metinler okurken, saydığımız bu unsurlar metnin konusunu oluşturur. Biz de böylece anlatılmak istenen metinleri ve hikayeleri baştan sona okuyarak daha iyi bir şekilde anlayabiliriz.

Metinleri okurken bazı sorulara yanıt ararız. Şimdi bu soruları sıralayalım;

- Metinde anlatılan nedir?

- Bu metin içerisinde ne hakkında söz ediliyor?

- Metinde okuyucuya aktarılmak istenen nedir?

- Metnin ana fikri nedir?

Metnin konusunu anladığımız zaman yukarıdaki sorulara net bir şekilde cevap verebiliriz. Ancak hikayeleri ya da metinleri doğru bir şekilde okumaz isek, o zaman bu soruların cevabını bulamayız. Özellikle bir metnin konusu ve ana fikri genelde metinlerin başında veya sonunda verilir. Bu sebepten dolayı en başından en sonuna kadar eksiksiz bir şekilde ve dikkatlice okumanız çok önemlidir.

Şimdi bu konuda bir metin yazalım ve sorulara cevap bulmaya çalışalım.

Örnek: Okulun sonu Ali çok heyecanlıydı. Çünkü karne alacaktı. Acaba karnesi nasıl gelmişti? Karnesi iyi miydi yoksa kötü müydü? Daha sonra sıra ona geldiğinde karnesini aldı ve heyecanla eve gitti. Yine hemen büyük heyecanla karnesini anne ve babasına gösterdi. Anne ve babası karneyi inceleyince Ali'nin karnesinin çok iyi olduğunu gördüler. Böylece Ali'ye sarıldılar ve onu tebrik ettiler.

Peki yukarıda okuduğunuz metnin konusu nedir?

Yukarıda okuduğunuz metinde ne anlatılıyor?

Burada bizi anlatılmak istenen Ali'nin karne sevinci ve heyecanıdır.

Öyleyse yukarıda okuduğunuz metnin konusu, ‘Ali'nin karne sevinci ve heyecanı’ olmaktadır.

Aynı zamanda Metnin konusu ile beraber bu metinlerin ana fikri bulunmaktadır. Yani diğer bir ismi ile ana düşüncesidir.

Metnin ana fikri: Metin içerisinde yazarın okuyucuya anlatmak istediği durum ve olaylar metnin ana fikridir. Aynı şekilde metnin ana fikrini bulabilmek adına metni çok dikkatli bir şekilde okumamız gerekir. Böylece metnin ana fikri ile beraber ilgili bazı sorulara net olarak cevap verebiliriz.

- Metnin vermek istediği mesaj nedir?

- Bu metinden ben nasıl bir ders çıkarırım?

Yukarıdaki sorulara yanıt vererek metnin ana fikrini kolay bir şekilde bulabiliriz. Ancak bu sorulara doğru şekilde yanıt bulabilmemiz için, mutlaka bize gelmiş olan metni eksiksiz ve doğru bir şekilde okumamız gerekmektedir. Şimdi bu konuda kısa bir hikaye yazalım ve metnin ana fikrini buluruz

Örnek: Gökçe okulun kantinden aldığı bir çikolatayı çok beğenmedi. Hatta onu yemeden arkadaşına verdi. Daha sonra bir çikolata daha aldı ama onu da beğenmedi ve açmadan attı. Sonra bir baktı ki okulun kantini kapanmış ve hiç çikolata alamadı. Canı öyle çok çikolata istemişti ki artık hangi tatlı olursa yiyecekti.

Metnin ana fikri nedir?

Eğer elimizdekilerin kıymetini bilmezsek, elimizde olanları da kaybederiz.

Bu şekilde sizde hem metnin konusunu hem de ana fikrini öğrenebilmek için, farklı hikayeler okuyabilir ve inceleme yapabilirsiniz.