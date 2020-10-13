4. Sınıf Türkçe Metnin Bölümleri konu anlatımı

Metinler bölümlere ayrılır ve böylece o hikayenin konusu daha doğru şekilde okuyucuya aktarılır. Sırasıyla ele alınan metnin bölümleri sayesinde konuğun ilerleyişi düzgün bir şekilde gerçekleşir. Şimdi bunun nasıl gerçekleştiğini ve bölümlerin ne anlama geldiğine bakalım.

Metnin Bölümleri

Okumuş olduğumuz öyküleyici ve bilgilendirici metinler üç farklı gruba ayrılır. Yani daha doğrusu üç değişik bölüme ayrılır ve bu bölümler sırasıyla metin içerisine yerleştirilir.

- Giriş bölümü

- Gelişme bölümü

- Sonuç bölümü

Metinde yer alan bu bölümlerin her birinde farklı olaylar geçer. Aynı zamanda metindeki bazı olaylar bölümlerde duruma göre anlatılır. Şimdi metnin bu bölümlerini ele alalım ve neler olduklarını daha açıklamalı şekilde öğrenelim.

Öyküleyici metinlerin giriş bölümü: Metnin kahramanları ile beraber olayın geçtiği yer bu bölümde anlatılır. Aynı zamanda bazen kısaca öykünün hikayesi bu bölümde aktarılır. Böylece öyküye bir giriş yapılmış olur.

Öyküleyici metinlerin gelişme bölümü: Bu bölümde hikaye içerisindeki olaylar daha fazla genişletilir. Aynı zamanda hikayenin nasıl sonuçlanacağına dair bazı ipuçları verilir. Böylece okuyucu daha çok meraklandırılır ve hikayeyi bitirmek için okumaya devam eder. Aynı zamanda öyküleyici metinlerin en uzun bölümü olarak da öne çıkar. Çünkü olayların büyük bir çoğunluğu burada geçmektedir.

Öyküleyici metinlerin sonuç bölümü: Öyküleyici metinlerin sonuç bölümünde öykü ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını almış oluruz. Aynı zamanda olayı nasıl ve ne şekilde sonuçlanacağını öğrenmiş oluruz. Öyküleyici metinlerin adından da anlaşılacağı bile sonunun geldiği ve bittiği bölümdür.

Şimdi bu konuda kısa bir öykü yazalım ve öykünün giriş ile gelişme ve sonuç bölümlerini inceleyelim.

Örnek: Dağların eteklerinde yer alan küçük bir köyde Ahmet isimli biri yaşarmış. Ahmet çok iyi bir avcı yemiş ve boş zamanlarını avcılık yaparak değerlendirirmiş.

Bu bölüm metnin giriş bölümüdür. Metnin kahramanını kim olduğunu ve nasıl biri olduğunu, aynı zamanda metnin nerede geçtiğini anladık.

Ahmet bir gün ormanda avlanırken bir ayının evine girmiş. Bir anda ayı ile karşı karşıya kalmış. Ancak ayının ayağına bir diken batmış ve onu çıkarmaya çalışıyormuş. Ahmet, ayının halini görünce ona yardım etmiş ve dikeni çıkarmış. Sonra bir ateş yakmış ve beraber ısınmışlar. Ardından Ahmet tüfeğini almış ve yeniden köyüne dönmüş. Köydeki insanlara yaşanan olayı anlatınca herkes buna şaşırmış. Bir gün Ahmet çok hastalanmış ve evde yatıyormuş. Derken bir gün biri kapısını çalmış.

Bu bölüm metnin gelişme bölümüdür. Bölüm içerisinde metinde neler yaşandığını öğrendik. Bakalım şimdi gelen kimmiş?

Ahmet kapıyı açtıktan sonra karşındakini görünce çok şaşırmış. Geçenlerde ormanda yardım ettiği ayı tam karşısında duruyormuş. Ayının pençesinde ise bir miktar bal varmış. Muhtemelen ayı yaptığı yardıma karşı Ahmet'e yardım etmek istedi. Ahmet bunu görünce ise çok duygulandı.

Bu bölüm ise sonuç bölümüdür. Bu bölüm içerisinde kapıyı kimin çaldığını öğrendik ve nasıl bittiğini anladık.

Bu şekilde size farklı metinler okuyabilir ve okuduğunuz metin üzerinden giriş ile gelişme ve sonuç bölümlerini ayırabilirsiniz. Ayrıca kendinize bir öykü yazabilir ve bu öykünün giriş ile gelişme ve sonuç bölümlerine kendiniz yazabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken hususları öğrenmek için, yukarıdaki giriş gelişme ve sonuç bölümlerinin neler olduğunu iyice öğrenmeniz gerekiyor.