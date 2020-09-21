4. Sınıf Türkçe Karşılaştırma Yapma konu anlatımı

Hem okulumuzdaki arkadaşlarımız ile hem de evde kardeşlerimiz arasında karşılaştırma yapabiliriz. Bu karşılaştırma hem fiziksel özelliklerimiz hem de gün içerisinde yaptıklarımız ile gerçekleşebilir. Şimdi bu karşılaştırmaları nasıl yapacağız ve neleri ele alacağız öğrenelim.

Karşılaştırma Yapma

Karşılaştırma yaparak arkadaşlarımız ve sevdiklerimiz arasındaki farklılıkları ortaya çıkarabiliriz. Mesela bazı arkadaşlarımız ile fiziksel açıdan değişik özelliklerimiz olabilir.

- Saç rengimiz

- Göz rengimiz

- Boyumuz

- Kilomuz

Bu şekilde daha birçok değişik fiziksel özelliklerimiz vardır. Bu özelliklerimizi ele alarak karşılaştırma yapabiliriz. Ancak aynı zamanda davranış özelliklerimizi de ele alarak karşılaştırma gerçekleştirebiliriz.

- Bazılarımız düzenlidir bazılarımız dağınıktır.

- Bazılarımız sakin yapılıdır bazılarımız ise hareketli bir yapıya sahiptir.

- Bazı insanlar çok konuşur bazı insanlar ise az konuşur.

Bu şekilde günlük davranışlarımız açısından daha pek çok karşılaştırma gerçekleştirmemiz mümkün. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

Örnek: Aslı ile Elif aynı yaşta iki kardeştir. Aynı zamanda ikiz gibi birbirlerine benzerler. Ama ikiz değildirler. Aslı'nın gözleri mavi iken Elif'in ise gözleri yeşildir. Ancak Aslı derli toplu biri iken Elif ise dağınık biridir. Aslı okuldan eve geldiği zaman eşyaların toplar ve düzenli şekilde yerleştirir. Elif ise eşyalarını hep dağınık bırakır. Ayrıca Aslı ders çalışmayı çok sever. Ancak kardeşi Elif ise ders çalışmayı hiç sevmez.

Yukarıdaki hikayeye bakarak Aslı ile Elif arasında karşılaştırma yapalım.

- Aslı ile Elif fiziksel açıdan birbirlerine çok benzerler.

- Aslı çok düzenli biridir ancak Elif çok dağınık biridir.

- Aslı ders çalışmayı çok sever Elif ise ders çalışmayı sevmez.

- Aslı eşyalarını toplar Elif ise eşyalarını toplamaz.

- Aslı ve Elif'in göz renkleri farklıdır. Aslı’nın gözleri mavidir. Elif'in gözleri ise yeşildir.

Gördüğümüz gibi Aslı ve Elif olan iki kardeşe karşılaştırdık ve özelliklerini ortaya çıkardık. Bu özellikler üzerinden hangi farklılıkları ve benzerlikleri olduğunu anlamaya çalıştık. Siz de bu şekilde kardeşiniz ve okuldaki arkadaşlarınız ile karşılaştırma gerçekleştirebilirsiniz. Yaptığınız karşılaştırma üzerinden benzerlikleri ve farklılıkları ortaya çıkarabilirsiniz.

Karşılaştırma yapmak istediğimiz zaman pek çok unsur ele alınmaktadır. Bu unsurlar içerisinde şunlar yer alır;

- Olaylar

- Kişiler

- Durumlar

- Varlıklar

Bu tür unsurlar üzerinden pek çok karşılaştırmaya rastlayabiliriz. Aynı zamanda konuştuklarımız ile beraber yazdıklarımız üzerinde de karşılaştırmaya rastlamamız mümkün. Üstelik karşılaştırma yaparken birtakım kelimeler kullanılır. Bu kelimeler sayesinde kişiler ya da olaylar ve durumlar gibi unsurlar üzerinden karşılaştırma yapıldığını anlarız.

- Farklı olarak

- Benzer olarak

- Aynısı

- … den daha

- … kadar

- Gibi

Şimdi yukarıdaki ifadeleri ele alalım ve bazı karşılaştırmalar yapabileceğimiz cümleler kuralım.

- Benim okuduğum kitap kardeşimin okuduğu kitaptan daha incedir.

- Ben arkadaşım ile aynı mahallede oturuyorum.

- Ali, Mert'ten daha uzun boyludur.

- Elif babasından farklı olarak başka bir meslek yapmak istiyor.

Gördüğümüz gibi bu şekilde yukarıdaki ifadeleri cümle içerisinde kullandık. Böylece insanlar arasında karşılaştırma yaptık. Tabii bu karşılaştırmayı hayvanlar ya da olaylar ve birçok durum üzerinden de gerçekleştirebiliriz.

Not: Karşılaştırma yaparken hiçbir arkadaşımızı ya da aile bireylerimizi kırmamalıyız. Onların bazı kusurları olabilir. Bu kusurları karşılaştırma yaparak alay konusu haline getirmemeliyiz. Saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde karşılaştırma yapmamız çok önemlidir.