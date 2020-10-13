4. Sınıf Türkçe Görsel Okuma konu anlatımı

Çevremizde gördüğümüz pek çok resim ya da fotoğraf ile beraber doğaya bakarak görsel okuma yapabilmekteyiz. Bunlar içerisindeki görselleri inceleyerek anlamına ortaya çıkarmaktayız. Özellikle ne anlattığını öğrenmek için görseli inceleriz. Böylece görsel okuma gerçekleştirmiş oluruz.

Görsel Okuma

Yazılı metnin dışında gördüğümüz öğeleri anlamlandırma ve yorumlama işine görsel okuma denir. Etrafımızda şahitlik ettiğimiz birçok değişik öğe üzerinden görsel okuma yapabiliriz.

- Resimler

- Fotoğraflar

- Afişler

- Semboller

- Şekiller

- Haritalar

- Tablolar

- Grafikler

- Karikatürler

Yukarıda saydığımız bu öğelerin içerisinde bulunan görselleri incelemek suretiyle okumak gerçekleştiririz. Böylece şahit olduğumuz görsel öğrenin içerisinde neler olduğunu anlamlı hale getirebilir ve yorumlayabiliriz.

Mesela bir şehir resmi gördüğümüz zaman bunun içerisinde sokakta dolaşan insanlar, otomobiller, gökdelenler, deniz ve gemiler görebiliriz. Aynı zamanda tren, uçak, değişik kıyafetler giymiş insanlara şahitlik edebiliriz. Böylece resme baktığımız zaman ve içindekileri gördüğümüzde resmin ya da fotoğrafını neyi anlattığını kolayca anlayabiliriz.

Not: Görsel okuma üzerinden ulaşamayacağımız ve inceleme yapamayacağımız bazı unsurlar bulunmaktadır. Mesela insanların geçim kaynaklarının ne olduğunu anlayamayız. Ticaretle uğraşıyor, tarımla uğraşıyor yoksa hayvancılık mı yapıyor bilemeyiz. Hangi ölçü aletlerinin kullandıkları ve ne düşündüklerini anlayamayız.

Görsel okuma yaparak etrafımızdaki birçok şeyi anlamlı hale getirebilir ve yorumlayabiliriz. Aynı zamanda atasözleri ve deyimleri de bu şekilde görsel okuma üzerinden anlamamız mümkün. Örneğin herhangi bir atasözünü bize anlatmaya çalışan bir resmi inceleyebilir ve bu resmin hangi atasözüne ait olduğunu görsel açıdan kolayca bulabiliriz.

Görsel okuma birçok farklı konuyu kapsamaktadır. Sadece resim veya fotoğraf gibi gördüklerimiz üzerinden gerçekleşmez. Aynı zamanda çevremizde gördüğümüz birçok görsel üzerinden yorumlama yapabiliriz. Şimdi bunların neler olduğunu sırasıyla bir inceleyelim.

- Görsel okuma

- Akıllı işaretleri okuma

- Harita ve kroki okuma

- Tablo ve grafik okuma

- Karikatür okuma

Gördüğümüz gibi görsel açıdan birçok farklı okuma gerçekleştirebileceğiniz alanlar bulunuyor. Özellikle bizim için akıllı işaretleri okumak çok önemlidir. Mesela çocukların ya da yetişkinlerin izleyebileceği akıllı işaretleri görerek bunların ne olduğunu anlayabiliriz. Ayrıca trafik levhalarına bakarak ne anlattığını öğrenebilir ve trafikte daha sağlıklı şekilde hareket edebiliriz.

Aynı zamanda kendimiz de bir resim yapabilir ve bunu anlamlı hale getirebiliriz. Resmin içerisine istediğimizi çizebilir ve bunu görüntüleyebiliriz. Üstelik konuyu daha iyi anlayabilmek için yaptığımız resimler üzerinden karşılıklı arkadaşlarımız ile bu yorumlamayı yapabiliriz. Mesela evde anneniz mutfaktayken onu görsel olarak izleyebilir ve okuyabilirsiniz. Ya da misafir odasında aileniz ile otururken onları inceleyebilirsiniz.

Not: Herhangi bir resim ya da fotoğraf ile beraber diğer görseller üzerinden okuma yaptıktan sonra, onlara kendinize ne isim verebileceğinizi seçebilirsiniz. Bunun nedeni ise yaptığınız görsel okuma sayesinde resmi ne anlama geldiğini anlamış olmanızdır. Böylece gerçekleştirdiğiniz yorumlama ile beraber herhangi bir görsele isim verebilirsiniz.

Görsel okuma günlük hayatımızda çok önemlidir. Böylece gördüklerimizi anlamlı hale getirebilir ve şahit olduğumuz görselin bize ne anlatmak istediğini daha iyi anlayabiliriz. Aynı zamanda büyüdüğümüz zaman bir meslek edindiğimizde görsel okuma üzerinden konuyu daha iyi anlayabiliriz. Mesela haritacı olabiliriz ya da mimar ve mühendis olabiliriz. Daha da önemlisi ressam olabiliriz ve böylece görsel okumayı daha çok kullanırız.

Bu şekilde çevrenizde gördüğünüz resim ve fotoğraf ile beraber doğa ve benzeri birçok unsuru inceleyerek, görsel okuma gerçekleştirebilirsiniz.