4. Sınıf Türkçe Gerçek Ve Hayal Unsurları konu anlatımı

Gerçek ve hayal ürünü ifadeler birbirinden farklıdır. Günlük yaşantımızda bazı olaylar gerçektir bazıları ise hayal ürünüdür. Yani bazıları gerçekten olurken bazıları gerçek değildir ve sadece cümle içerisinde geçer.

Gerçek ve Hayal Unsurları

Şimdi öncelikle gerçek unsurlar ve hayal unsurları ele alıp inceleyelim.

Gerçek unsurlar: Hayatımıza yaşanan gerçek olayları, yaşanması mümkün olan olayları doğrudan anlatan cümlelere gerçek unsurlar denir. Özellikle gün içerisinde mesela okula gitmek bir gerçek unsurdur. Çünkü bu unsur gerçekleşecektir. Şimdi gerçek unsurlar konusunda bazı örnek cümleler yazalım.

‘’Bugün annemle beraber pazara gideceğim.’’

‘’Arkadaşlarla bugün okulda top oynadık.’’

‘’Kuşlar uçabilir.’’

‘’Tavşanlar çok hızlı koşar.’’

Gördüğümüz gibi yukarıda yazdığımız bütün ifadeler gerçek unsurlardır. Yani gerçekleşme ihtimali yüksek olan durumlardır.

Hayali unsurlar: Yaşanması mümkün olmayan ve tamamen hayal gücümüz ile canlandırdığımız olaylar hayali unsurlardır. Mesela hayvanlar ve cansız varlıklar insan gibi davranabilir cümlesini ele alalım. Peki bu gerçek midir? Yani cansız varlıklar ve hayvanlar insan gibi davranabilir mi? Hayır davranamaz. O yüzden bu bir hayal ürünüdür şimdi yaşanması mümkün olmayan ve zihnimizde canlandırdığınız bazı olaylar hakkında cümleler kuralım.

‘’Kaplumbağa tavşandan daha hızlı koşar.’’

‘’İnsanlar uçabilir.’’

‘’İnsanlar 500 yaşına kadar yaşayabilir.’’

Gördüğümüz gibi yukarıda yazdığımız cümleler tamamen gerçek dışıdır. Yani gerçekte yaşanamaz. Sadece zihnimizde kurduğumuz hayal ürünleridir. O yüzden yukarıdaki cümleler hayali unsurlar olarak öne çıkıyor.

Gerçek unsurlar ile hayali unsurlar konusunda bazı cümleler yazalım ve hangilerinin gerçek hangilerinin hayali olduğuna bakalım.

Ali bütün gün yazı yazınca kalemi çok yoruldu. (Hayali unsur. Çünkü kalem canlı varlık olmadığı için yorulmaz.)

Resimde bulunan ağaçlar bir anda sallanmaya başladı. (Hayali unsur. Çünkü resimdeki ağaçlar hareket edemez.)

Güneşte çok durduğumuz için tenimiz karardı. (Gerçek unsur. Çünkü güneşte durduğumuz zaman tenimiz kararabilir. Yani yaşanması mümkün olaylardan biridir.)

Çantam taşıyamayacağım kadar ağırdır. (Gerçek unsur. Çünkü çantamın içerisinde çok fazla kitap ve defter koyarsam taşıyamayacağım kadar ağır olabilir.)

Yukarıdaki cümlelerde gördüğümüz gibi bazı olaylar gerçek bazı olaylar ise hayalidir. Bunları iyi ayırt etmemiz gerekir ve hangisinin gerçek hangisinin hayali olduğunu anlamamız önemlidir. Şimdi başka bir örnek yapalım ve gerçek ile hayali unsurlara almaya çalışalım.

Örnek: Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünüdür.

- Babam bu sene işinde çok güzel bir dönem geçirdi.

- Ablam çok iyi bir müzisyen oldu.

- Benim annem Mars’a ilk ayak basan kişi oldu.

- Benim ağabeyim bu yıl çok iyi bir aşçı oldu.

Tek tek cümleleri dikkatli bir şekilde okuduğumuz zaman üçüncü cümlenin hayali olduğunu anlıyoruz. Çünkü henüz Mars gezegenine gitmek için yeterli teknolojiye sahip değiliz. Yani henüz Mars'a hiçbir insan gidemedi. O yüzden üçüncü cümle bir hayali unsurdur. Ancak diğer cümlelere baktığımız zaman yaşanma olasılığının yüksek olduğunu anlayabiliriz. Yani diğer üç cümle gerçekten yaşanabilir. O yüzden bu cümlelere gerçek unsurlar ya da gerçek ifadeler denebilir.

Örnek: Aşağıdaki cümlelerden hangisi gerçek unsurdur?

- Balıklar yürüyebilir.

- İnsanlar oksijen kullanmadan denizin içerisinde saatlerce kalabilir.

- Tavşan kaplumbağadan daha hızlı koşar.

- Ben dördüncü sınıftan yedinci sınıfa geçtim.

Aynı şekilde cümleleri tek tek okuduğumuz zaman üçüncü cümlenin yaşanabilir olduğunu anlayabiliriz. Çünkü Tavşan her zaman kaplumbağadan daha hızlı koşar.