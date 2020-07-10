Dilimizde eş anlamlı yüzlerce kelime vardır. Bunlardan bazılarının kullanımı oldukça yaygındır. Bazıları ise çok fazla bilinmediği için fazla kullanılmaz.

4. Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler - Konu anlatımı

1- Cevap - Yanıt:

Her iki kelime de yöneltilen bir soruya karşılık verme anlamına gelir.

Örnek -1- Sorduğum soruya hala yanıt vermedin.

Örnek -2- Soruya verecek bir cevabı yoktu.

2- Vakit - Zaman:

Zaman ve Vakit kelimeleri saniye, dakika, saat gibi birimleri bulunan ve süreklilik arz eden süreleri tanımlamakta kullanır.

Örnek - 1- Zamanımız giderek daralıyor.

Örnek -2- Vaktimiz çok az kaldı.

3- Yaşlı - İhtiyar:

Belli bir yaşın üstündeki kişileri tanımlamak için kullanılan iki farklı kelimedir. Cümlelerin içerisinde birbirlerinin yerine kullanılsalar da anlam değişmez.

Örnek -1- Yaşlı adam elindeki poşetleri kapının önüne bıraktı.

Örnek -2- İhtiyar adam çocukla beraber parka doğru yürümeye başladı.

İhtiyar, bazı zamanda isim olarak da kullanılabilir.

Örnek - Bizim ihtiyar her zamanki gibi formundaydı.

İhtiyar kelimesi hem isim hem de sıfat olarak kullanıldığında yaşlı sözcüğüyle eş anlamlıdır.

4- Siyah - Kara:

Siyah, en koyu renktir. Kara kelimesi de birçok cümlede siyah kelimesinin yerine kullanılabilir. Bu nedenle bu iki kelime anlamdaş olarak nitelendirilir.

Örnek -1- Siyah gözleri çakmak çakmak oldu.

Örnek -2- Kara kaşlarını bir anda öfkeyle çattı.

Ancak bazı durumlarda kara ile siyah aynı manada kullanılmaz.

Örnek -1- O, her zaman bahtı kara birisiydi.

Burada kara mecazi anlamda kullanıldığı için Siyah kelimesi ile eş anlamlı değildir.

5- Kalp - Yürek - Gönül

Bu üç kelime eş anlamlı olduğu için aynı cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanabilir.

Örnek-1- Onun böyle dışarıda kalmasına gönlüm dayanmıyor.

Örnek -2-Onun böyle dışarıda kalmasına yüreğim dayanmıyor.

Örnek -3- Onun böyle dışarıda kalmasına kalbim dayanmıyor.

6- Akıl - Us

Dimağ ve Şuur kelimelerinin yerine de kullanılan Akıl ve Us, birbirleriyle eş anlamlıdır.

Örnek: -1- Ali her zaman çok uslu bir çocuktu.

Örnek- 2- Ali her zaman çok akıllı bir çocuktu.

Bu kelimeler başka ekler aldığında da anlamdaş olarak cümlelerde kullanılabilir.

Örnek -1- Yaptığı açıklama bana çok us dışı geldi.

Örnek -2- Yazdığı yazı akıl dışı iddialar taşıyordu.

7- Yoksul - Fakir

Zengin olmayan, maddi anlamda zorluk çeken kişiler için yoksul ve fakir kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Örnek -1- Çocukluğu oldukça fakir geçmişti.

Örnek -2- O uzun zamandır yoksul biriydi.

Bu kelimeleri aynı cümle içerisinde bir arada kullanılırsa anlatım bozukluğu olur.

Örnek -1- Çocukluğu oldukça fakir ve yoksul geçmişti.

Burada fakir ve yoksul kelimesi aynı anlama geldiği için birinin kullanılması yeterli olacaktır.

8- Fakat - Ama

Bazı bağlaçlarda da aynı anlama gelen ve yazılışları farklı olan kelimeler vardır. Bunlardan en çok kullanılanı ama ve fakat sözcükleridir.

Örnek -1- Ondan özür diledim fakat özrümü kabul etmedi.

Örnek -2- Üzgün olduğumu söyledim ama oralı olmadı.

9- Hatıra - Anı

İnsanın hatırladığı eski olaylara anı ya da hatıra denmektedir.

Örnek -1- Şimdi bu şehirdeki anılarımı düşünüyorum.

Örnek -2- Bir anda hatıralar gözünde canlandı.