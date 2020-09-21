4. Sınıf Türkçe Benzetme Cümleleri konu anlatımı

Benzetme yaparken bir ifade kullanırız. Bu ifade ile beraber benzeyen varlık ve kendisine benzetilen varlık aynı cümle içerisinde kullanılır. Böylece bir olayın büyüdüğünü anlatma şansını elde ederiz. Şimdi benzetme nasıl yapacağız tanımını öğrenelim ve bu konuda bazı örnekler yapalım.

Benzetme Cümleleri

Herhangi bir olayı, durumu ya da varlığı daha iyi açıklayabilmek için yaptığımız karşılaştırma benzetme denir. Benzetme yaparken iki farklı durum cümle içerisinde kullanılır. Bunlardan biri benzeyen varlık ve diğeri ise kendisine benzetilen varlıktır.

Benzeyen varlıklar: Bir durumu anlatmak istediğimiz varlıktır.

Kendisine benzetilen varlık: Yine bir durumun büyüklüğünü anlatabilmek için örnek kullandığımız varlıklardır.

Burada en önemlisi benzetme cümleleri kurarken kullanmamız gereken ifadedir. O ifade ise, ‘gibi’ kelimesidir. Şimdi benzetme cümlelerinde bu ifadeyi nasıl kullanıyoruz farklı örnekler ile bakalım.

Örnekler:

Ali, bir tavşan gibi hızlı koşar.

Yukarıda gördüğümüz cümlede Ali'nin ne kadar hızlı koştuğunu anlatabilmek için tavşan kelimesini kullandık. Çünkü tavşan çok hızlı bir hayvandır. Yani burada tavşan kendisine benzetilen varlıktır. Ali ise benzeyen varlıktır. Böylece Ali'nin ne kadar hızlı koşabileceğini anlatmış olduk.

Gökçe, bir Kaplumbağa gibi yavaş koşar.

Bu defa tam tersini yaptık ve Gökçe'nin ne kadar yavaş koştuğunu anlatmak adına kaplumbağa kelimesini kullandık. Çünkü bildiğimiz üzere kaplumbağalar çok yavaş hareket eden hayvanlardır. Burada kendisine benzetilen kaplumbağa oluyor. Benzeyen varlık ise Gökçe oluyor. Bu sayede Gökçe'nin ne kadar yavaş olabileceğini anlamış olduk.

Şimdi arka arkaya değişik örnekler yapalım ve bu örnekleri siz kendiniz inceleyin. Yaptığınız inceleme içerisinde kendisine benzetilen varlık ile benzeyen varlıkları ayırmaya çalışın.

Hasan, Mert gibi konuşuyor.

Elif de Rabia gibi sessiz konuşuyor.

Benim çantam bir dağ gibi büyüktür.

Mutfakta bulaşıklar daha gibi yığılmıştı.

Takım elbise ile beraber damat gibi olmuştu.

Saçlarını yıkayınca ipek gibi olmuş.

Benim abim bir keçi gibi inatçıdır.

Yukarıda birçok farklı örnek verdik. Her bir örnekteki benzeyen varlıklar ile kendisine benzetilen varlıkları bulmaya çalışın. Üstelik ayrıca bu cümledeki ortak ifade nedir? Buradaki ortak ifade benzetmenin anlaşılabilmesi için yazdığımız, ‘gibi’ ifadesidir. Bu ifade genel olarak benzetme yapmak için kullanılır.

Not: Gibi benzetme ifadesi genel olarak cümlenin içerisinde kullanılır. Çünkü benzetme yapabilmesi adına cümlenin belli bir noktasında kullanılması gerekmektedir. Genelde benzetme ifadesi cümlenin başında ya da sonunda kullanılmaz.

Şimdi benzetme ifadeleri açısından başka örnekler daha yapalım ve konuyu daha iyi anlamak için inceleyelim.

Örnekler:

Evden çıktığı zaman suratın mahkeme duvarı gibi görünüyordu.

Bugün bir su gibi güzelsin.

Benim arkadaşım tilki gibi kurnazdır.

Bugün bir çocuk gibi çok mutluyum.

Benim annemle babam arı gibi çalışkan insanlardır.

Yukarıdaki cümlelere baktığımız zaman benzetme yapmak için kendisine benzetilen varlıkları kullanırız. Bu varlıkları kullanırken onların özelliklerini öne çıkarırız. Mesela kendisine benzetilen varlık olarak kaplumbağaya kullandığımız zaman, kaplumbağanın ne kadar yavaş olduğu bildiğimiz için kullanırız. Aynı zamanda arılar çok çalışkan hayvanlardır ve bu yüzden, birinin çalışkan olduğunu anlatmak için arı kelimesini kullanırız.

Şimdi gibi kelimesini benzetme olarak cümle içerisinde kullanınız ve bu şekilde farklı örnekler yazın. Aynı zamanda yukarıdaki cümleleri tekrar defterinize yazarak anlamaya çalışın. Bu şekilde tekrar ederek konuyu çok daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.