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Geri4. SINIF 4. Sınıf Türkçe Başlık Belirleme konu anlatımı
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4. SINIF
Haber Giriş: 13.10.2020 - 01:30 | Son Güncelleme:

4. Sınıf Türkçe Başlık Belirleme konu anlatımı

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4. Sınıf Türkçe Başlık Belirleme konu anlatımı
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Kompozisyonlara ve kitaplara verilen her isim bir başlıktır. Başlık, yazının, kitabın ve paragrafın hangi konu hakkında olduğunu gösterir. Diğer adı serlevha olan başlıklar kısa ve sade olmalıdır. 4. sınıflar için Türkçe Başlık Belirleme konusunu örnek cümlelerle anlattık.

Başlıkların ortak özelliği metnin konusunu özetlemesi ve yazı hakkında okura ipuçları vermesidir. Genelde bir ya da iki kelimeden oluşur. Metnin içeriğine göre yazıya daha uzun başlıklar da konulabilir.

 Başlık Belirleme

 Başlık Belirleme Kuralla

 Kompozisyon, öykü ya da şiir yazarken metne vereceğimiz başlığa hemen karar vermemeliyiz. Önce başlığı atıp metni yazmak yerine, yazıyı tamamladıktan sonra başlık belirlemek daha mantıklıdır. Yazdığımız kompozisyonu tekrar okuyup gözden geçirirken hem hatalarımızı düzeltiriz hem de metin için en uygun başlığı belirleyebiliriz. Başlık mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve en fazla üç kelimeden oluşmalıdır.

 Tıpkı yazımızın içeriğinde olduğu gibi başlıkta da Türkçe kelimeler seçmeye özen göstermeliyiz. İngilizce ya da Fransızca kökenli sözcüklerin Türkçe karşılığını öğrenip bu kelimelere başlıkta yer verebiliriz.

 Örnek Başlıklar:

 Orijinal Bir Öykü Yazmanın Kuralları yerine

 Özgün bir Öykü Yazmanın Kuralları

 Bye Bye Arkadaşım yerine

 Güle Güle Arkadaşım ya da Hoş Çakal Arkadaşım

 Jenerasyon Çatışması yerine

 Kuşak Çatışması

 Online Eğitimin Faydaları yerine

 Çevrim İçi Eğitimin Faydaları

 Şov Dünyası yerine

 Gösteri Dünyası

 Abluka Altına Alınmış Bir Hayat yerine

 Kuşatma Atına Alınmış Bir Hayat

 Günlük Aktiviteler yerine

 Günlük Etkinlikler

 Antrenman Yapmanın Faydaları yerine

 Çalışmanın Faydaları

 Türkçede bir metne başlık koyarken konu bütünlüğüne bakmalı ve paragrafı özetleyen bir başlık seçilmeli. Gereksiz kelime kullanımından kaçınılmalıdır. Aynı anlama gelen sözcüklere ne metnin içeriğinde ne de başlıkta yer verilmelidir.

 Örnek Başlıklar:

 Azimli ve Kararlı Olmak - Yanlış

 Azimli ve kararlı olmak aynı anlama geldiği için böyle bir başlık, anlatım bozukluğuna yol açar. Diğer örnekler:

 Tutumlu ve İdareli Olmanın Faydaları - Yanlış

 Başlık Tutumlu Olmanın Faydaları ya da İdareli Olmanın Faydaları şeklinde olmalıdır.

 Yanlış ve Hatalı Davranmanın Bedeli - Yanlış (Yanlış ya da Hatalı kelimesinden biri kullanılmalı.=

 Kitap Okumanın Faydaları ve Yararları - Yanlış (Fayda ya da Yarar kelimesinden biri kullanılmalı)

 Türkçede başlıklar iki şekilde yazılır.

 Verilen başlığın bütün harfleri büyük yazılabilir:

 Örnek Başlıklar:

 OKULUMU ÇOK SEVİYORUM

 ANNEMLE BİR GÜN

 HAYVAN SEVGİSİ

 DOĞAYI KORUYALIM

 AĞAÇ DİKMENİN ÖNEMİ

 2- Başlıkta ye alan kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılır.

 Örnek Başlıklar:

 Tutumlu Olmanın Faydaları

 Zararlı Alışkanlıklar

 Spor Yapmanın Önemi

 Kitap Okuma Alışkanlığı

 Sözlü Edebiyat

 Yönetim Biçimleri

 Not: Başlıkta kullanılan ''ve'' - ''ile'' ''ya da'' gibi bağlaçlar küçük yazılmalıdır.

 Başlıkta ''ve'' kullanımı:

 Örnek Başlıklar:

 Tilki ve Karga

 Kediler ve Köpekler

 Yazım ve İmla Kuralları

 Çiçek Türleri ve Özellikleri

 Öykü ve Roman Arasındaki Farklar

 Not: Başlıktaki kelimeler büyük harfle yazılsa bile ''ve'' küçük yazılır.

 Örnekler:

 TAVŞAN ve KAPLUMBAĞA

 DOĞA ve HAYVAN SEVGİSİ

 DOSTOYEVSKİ ve TOLSTOY

 SÖZLÜ EDEBİYAT ve YAZILI EDEBİYAT

 Başlıkta ''ile'' kullanımı:

 Örnek Başlıklar:

 Gül ile Bülbül

 Annem ile Bir Gün

 Ali ile Kenan

 Not: ''ile'' bağlacı bazı kelimelerle kaynaşır. Bu nedenle bu bağlaç ayrı değil kelimeyle birlikte yazılmalıdır.

 Özveri ile Çalışmak - Yanlış

 Özveriyle Çalışmak - Doğru

 Selamet ile - Yanlış

 Selametle - Doğru

 Belirlenen başlığın sade olmasına dikkat edilmeli. Başlık, metni açıklamalı ya da özetlemelidir. ''Üzerine'' ya da ''Hakkında'' kelimeleri ile başlık oluşturmak mümkündür.

 Örnek Başlıklar:

 Çalışkanlık Üzerine

 Eğitim Üzerine

 Hayvan Sevgisi Hakkında

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