4. Sınıf Türkçe Başlık Belirleme konu anlatımı

Başlıkların ortak özelliği metnin konusunu özetlemesi ve yazı hakkında okura ipuçları vermesidir. Genelde bir ya da iki kelimeden oluşur. Metnin içeriğine göre yazıya daha uzun başlıklar da konulabilir.

Başlık Belirleme

Başlık Belirleme Kuralları

Kompozisyon, öykü ya da şiir yazarken metne vereceğimiz başlığa hemen karar vermemeliyiz. Önce başlığı atıp metni yazmak yerine, yazıyı tamamladıktan sonra başlık belirlemek daha mantıklıdır. Yazdığımız kompozisyonu tekrar okuyup gözden geçirirken hem hatalarımızı düzeltiriz hem de metin için en uygun başlığı belirleyebiliriz. Başlık mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve en fazla üç kelimeden oluşmalıdır.

Tıpkı yazımızın içeriğinde olduğu gibi başlıkta da Türkçe kelimeler seçmeye özen göstermeliyiz. İngilizce ya da Fransızca kökenli sözcüklerin Türkçe karşılığını öğrenip bu kelimelere başlıkta yer verebiliriz.

Örnek Başlıklar:

Orijinal Bir Öykü Yazmanın Kuralları yerine

Özgün bir Öykü Yazmanın Kuralları

Bye Bye Arkadaşım yerine

Güle Güle Arkadaşım ya da Hoş Çakal Arkadaşım

Jenerasyon Çatışması yerine

Kuşak Çatışması

Online Eğitimin Faydaları yerine

Çevrim İçi Eğitimin Faydaları

Şov Dünyası yerine

Gösteri Dünyası

Abluka Altına Alınmış Bir Hayat yerine

Kuşatma Atına Alınmış Bir Hayat

Günlük Aktiviteler yerine

Günlük Etkinlikler

Antrenman Yapmanın Faydaları yerine

Çalışmanın Faydaları

Türkçede bir metne başlık koyarken konu bütünlüğüne bakmalı ve paragrafı özetleyen bir başlık seçilmeli. Gereksiz kelime kullanımından kaçınılmalıdır. Aynı anlama gelen sözcüklere ne metnin içeriğinde ne de başlıkta yer verilmelidir.

Örnek Başlıklar:

Azimli ve Kararlı Olmak - Yanlış

Azimli ve kararlı olmak aynı anlama geldiği için böyle bir başlık, anlatım bozukluğuna yol açar. Diğer örnekler:

Tutumlu ve İdareli Olmanın Faydaları - Yanlış

Başlık Tutumlu Olmanın Faydaları ya da İdareli Olmanın Faydaları şeklinde olmalıdır.

Yanlış ve Hatalı Davranmanın Bedeli - Yanlış (Yanlış ya da Hatalı kelimesinden biri kullanılmalı.=

Kitap Okumanın Faydaları ve Yararları - Yanlış (Fayda ya da Yarar kelimesinden biri kullanılmalı)

Türkçede başlıklar iki şekilde yazılır.

Verilen başlığın bütün harfleri büyük yazılabilir:

Örnek Başlıklar:

OKULUMU ÇOK SEVİYORUM

ANNEMLE BİR GÜN

HAYVAN SEVGİSİ

DOĞAYI KORUYALIM

AĞAÇ DİKMENİN ÖNEMİ

2- Başlıkta ye alan kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılır.

Örnek Başlıklar:

Tutumlu Olmanın Faydaları

Zararlı Alışkanlıklar

Spor Yapmanın Önemi

Kitap Okuma Alışkanlığı

Sözlü Edebiyat

Yönetim Biçimleri

Not: Başlıkta kullanılan ''ve'' - ''ile'' ''ya da'' gibi bağlaçlar küçük yazılmalıdır.

Başlıkta ''ve'' kullanımı:

Örnek Başlıklar:

Tilki ve Karga

Kediler ve Köpekler

Yazım ve İmla Kuralları

Çiçek Türleri ve Özellikleri

Öykü ve Roman Arasındaki Farklar

Not: Başlıktaki kelimeler büyük harfle yazılsa bile ''ve'' küçük yazılır.

Örnekler:

TAVŞAN ve KAPLUMBAĞA

DOĞA ve HAYVAN SEVGİSİ

DOSTOYEVSKİ ve TOLSTOY

SÖZLÜ EDEBİYAT ve YAZILI EDEBİYAT

Başlıkta ''ile'' kullanımı:

Örnek Başlıklar:

Gül ile Bülbül

Annem ile Bir Gün

Ali ile Kenan

Not: ''ile'' bağlacı bazı kelimelerle kaynaşır. Bu nedenle bu bağlaç ayrı değil kelimeyle birlikte yazılmalıdır.

Özveri ile Çalışmak - Yanlış

Özveriyle Çalışmak - Doğru

Selamet ile - Yanlış

Selametle - Doğru

Belirlenen başlığın sade olmasına dikkat edilmeli. Başlık, metni açıklamalı ya da özetlemelidir. ''Üzerine'' ya da ''Hakkında'' kelimeleri ile başlık oluşturmak mümkündür.

Örnek Başlıklar:

Çalışkanlık Üzerine

Eğitim Üzerine

Hayvan Sevgisi Hakkında