4. Sınıf Türkçe Başlık Belirleme konu anlatımı
Kompozisyonlara ve kitaplara verilen her isim bir başlıktır. Başlık, yazının, kitabın ve paragrafın hangi konu hakkında olduğunu gösterir. Diğer adı serlevha olan başlıklar kısa ve sade olmalıdır. 4. sınıflar için Türkçe Başlık Belirleme konusunu örnek cümlelerle anlattık.
Başlıkların ortak özelliği metnin konusunu özetlemesi ve yazı hakkında okura ipuçları vermesidir. Genelde bir ya da iki kelimeden oluşur. Metnin içeriğine göre yazıya daha uzun başlıklar da konulabilir.
Başlık Belirleme
Başlık Belirleme Kuralları
Kompozisyon, öykü ya da şiir yazarken metne vereceğimiz başlığa hemen karar vermemeliyiz. Önce başlığı atıp metni yazmak yerine, yazıyı tamamladıktan sonra başlık belirlemek daha mantıklıdır. Yazdığımız kompozisyonu tekrar okuyup gözden geçirirken hem hatalarımızı düzeltiriz hem de metin için en uygun başlığı belirleyebiliriz. Başlık mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve en fazla üç kelimeden oluşmalıdır.
Tıpkı yazımızın içeriğinde olduğu gibi başlıkta da Türkçe kelimeler seçmeye özen göstermeliyiz. İngilizce ya da Fransızca kökenli sözcüklerin Türkçe karşılığını öğrenip bu kelimelere başlıkta yer verebiliriz.
Örnek Başlıklar:
Orijinal Bir Öykü Yazmanın Kuralları yerine
Özgün bir Öykü Yazmanın Kuralları
Bye Bye Arkadaşım yerine
Güle Güle Arkadaşım ya da Hoş Çakal Arkadaşım
Jenerasyon Çatışması yerine
Kuşak Çatışması
Online Eğitimin Faydaları yerine
Çevrim İçi Eğitimin Faydaları
Şov Dünyası yerine
Gösteri Dünyası
Abluka Altına Alınmış Bir Hayat yerine
Kuşatma Atına Alınmış Bir Hayat
Günlük Aktiviteler yerine
Günlük Etkinlikler
Antrenman Yapmanın Faydaları yerine
Çalışmanın Faydaları
Türkçede bir metne başlık koyarken konu bütünlüğüne bakmalı ve paragrafı özetleyen bir başlık seçilmeli. Gereksiz kelime kullanımından kaçınılmalıdır. Aynı anlama gelen sözcüklere ne metnin içeriğinde ne de başlıkta yer verilmelidir.
Örnek Başlıklar:
Azimli ve Kararlı Olmak - Yanlış
Azimli ve kararlı olmak aynı anlama geldiği için böyle bir başlık, anlatım bozukluğuna yol açar. Diğer örnekler:
Tutumlu ve İdareli Olmanın Faydaları - Yanlış
Başlık Tutumlu Olmanın Faydaları ya da İdareli Olmanın Faydaları şeklinde olmalıdır.
Yanlış ve Hatalı Davranmanın Bedeli - Yanlış (Yanlış ya da Hatalı kelimesinden biri kullanılmalı.=
Kitap Okumanın Faydaları ve Yararları - Yanlış (Fayda ya da Yarar kelimesinden biri kullanılmalı)
Türkçede başlıklar iki şekilde yazılır.
Verilen başlığın bütün harfleri büyük yazılabilir:
Örnek Başlıklar:
OKULUMU ÇOK SEVİYORUM
ANNEMLE BİR GÜN
HAYVAN SEVGİSİ
DOĞAYI KORUYALIM
AĞAÇ DİKMENİN ÖNEMİ
2- Başlıkta ye alan kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılır.
Örnek Başlıklar:
Tutumlu Olmanın Faydaları
Zararlı Alışkanlıklar
Spor Yapmanın Önemi
Kitap Okuma Alışkanlığı
Sözlü Edebiyat
Yönetim Biçimleri
Not: Başlıkta kullanılan ''ve'' - ''ile'' ''ya da'' gibi bağlaçlar küçük yazılmalıdır.
Başlıkta ''ve'' kullanımı:
Örnek Başlıklar:
Tilki ve Karga
Kediler ve Köpekler
Yazım ve İmla Kuralları
Çiçek Türleri ve Özellikleri
Öykü ve Roman Arasındaki Farklar
Not: Başlıktaki kelimeler büyük harfle yazılsa bile ''ve'' küçük yazılır.
Örnekler:
TAVŞAN ve KAPLUMBAĞA
DOĞA ve HAYVAN SEVGİSİ
DOSTOYEVSKİ ve TOLSTOY
SÖZLÜ EDEBİYAT ve YAZILI EDEBİYAT
Başlıkta ''ile'' kullanımı:
Örnek Başlıklar:
Gül ile Bülbül
Annem ile Bir Gün
Ali ile Kenan
Not: ''ile'' bağlacı bazı kelimelerle kaynaşır. Bu nedenle bu bağlaç ayrı değil kelimeyle birlikte yazılmalıdır.
Özveri ile Çalışmak - Yanlış
Özveriyle Çalışmak - Doğru
Selamet ile - Yanlış
Selametle - Doğru
Belirlenen başlığın sade olmasına dikkat edilmeli. Başlık, metni açıklamalı ya da özetlemelidir. ''Üzerine'' ya da ''Hakkında'' kelimeleri ile başlık oluşturmak mümkündür.
Örnek Başlıklar:
Çalışkanlık Üzerine
Eğitim Üzerine
Hayvan Sevgisi Hakkında
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