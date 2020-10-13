4. Sınıf Türkçe Ana Fikir Ve Ana Duygu konu anlatımı

Bir metin içerisinde ana duygu ve ana fikir farklıdır. Bu fikirleri ve duyguları anlayabilmek için mutlaka bize verilen metni iyi şekilde okumalıyız. Böylece hikaye ya da metnin bize ne anlatmak istediğini daha iyi bir şekilde anlayabiliriz. Şimdi bu aradaki farkı öğreneceğiz ve ana fikir ile ana duyguyu tanımlayacağız.

Ana Fikir ve Ana Duygu

Ana fikir ve ana duygu nedir bunları öğrendikten sonra pekiştirmek için, mutlaka bazı metinler üzerinden çalışmanız gerekmektedir. Pekiştirme yapmak suretiyle bu konuyu daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Ancak şimdi öncelikle ana fikir ve ana duygular ne anlama geliyor, arasındaki farklar nelerdir bunları ayrı ayrı öğreneceğiz.

Ana Fikir

Herhangi bir parçada yazarın okuyucuya vermek istediği mesajı ana fikir denir. Aynı zamanda buna paragraftan yazılış amacı da denmektedir. Burada bir metin üzerinde ana fikri bulabilmek için bazı sorular sorarız.

- Yazar bu parçayı ne için yazmıştır?

- Yazarın okuyucuya iletmek istediği mesaj nedir?

- Yazar burada ne anlatmak istemiştir?

Bu şekilde yukarıdaki soruları yönelterek ana fikri bulabiliriz. Ana düşünce genel olarak metnin başında ya da sonunda verilir. Bu yüzden parçayı okurken mutlaka ilk ve son paragraflara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle metin içerisindeki bazı kelime gruplarına dikkat ederek parça içerisindeki ana fikri bulabiliriz.

- Bu nedenle

- Bundan ötürü

- Oysa ki

- Öyle ki

Yukarıda verdiğimiz bu gibi kelime grupları üzerinden bir metin içerisindeki ana konuyu rahatlık da bulabiliriz.

Not: Ana fikir herhangi bir parça içerisinde anlatılmak istenenin, en kapsamlı şekilde cümle içerisinde anlatılmış halidir.

Parça içerisinde bulunmayan konular aynı zamanda ana düşünce olmaz. Ayrıca yalnızca parçanın bir kısmını bildiren cümlelerde yine ana düşünce olamaz. Çünkü ana düşünce metin ya da hikaye ile parçanın bütünü kapsamış olmalıdır.

Yukarıdaki tanımlamalara bakarak bir metin içerisindeki ana düşünceyi kolay bir şekilde bulabiliriz. Şimdi de ana duygunun ne olduğuna bakalım ve öğrenmeye çalışalım.

Ana Duygu

Bir duygu ya da düşünce hissettirmek veya dile getirebilmek için bir metin veya şiir içerisinde, ana düşüncenin yerini tutan sözlerdir. Ana duygunun belli başlı bazı amaçları ve özellikleri vardır.

- Belli bir duygu çevresinde okuru yoğunlaştırmak

- Dile getirilenleri okuyucunun yüreğine işlemek

- Okuyucunun iş dünyasında duyguyu belirgin hale getirmek

Bu özellikleri ile beraber genel olarak ana duygu hem şiirlerde hem de metinlerde verilebilmektedir. Ancak daha çok şiirler üzerinden ele alınmış farklı sözler eşliğinde verilir.

Gördüğümüz gibi bu şekilde ana fikir ve ana duygu farklıdır. Burada ana fikir herhangi bir metin ya da hikaye ve parçanın ne anlatmak istediğini okuyucuya aktarır. Fakat ana duygu ise o parçanın ne hissettirdiğini gösteren bir yapıdır.

Not: Metinlerde ya da şiirlerde hem ana fikir hem de ana duygu yer almalıdır. Özellikle söz konusu metinler ya da hikaye ve parçalar olduğu zaman, ana fikir ve ana duygu bir arada verilir. Ancak şiirler de sadece ana duygu da olabilir.

Diğer bir farklılık ise ana fikir yaşanan olayı okuyucuya işaret ederken, ana duygu ise fikrin ne hissettirdiğini karşı tarafa aktarmaktadır.