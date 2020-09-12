4. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşadığımız Yerin Coğrafi Özellikleri konu anlatımı

Yaşadığımız çevre içinde mutlaka uyum sağlamalıyız. Böylece daha mutlu ve huzurlu şekilde yaşam sürdürebiliriz. Aynı zamanda yaşadığımız bölgenin coğrafi koşullarına bağlı olarak hayatımızı şekillendirir ve buna göre bir yaşam süreriz.

Yaşadığımız Yerin Coğrafi Özellikleri

Öncelikle çevre nedir ve neleri kapsar bunları öğrenelim.

Çevre: İnsanların ve diğer canlıların hayatları boyunca ilişkilerini devam ettirdikleri, karşılıklı biçimde etkileşim halinde bulundukları farklı unsurlar üzerinde ele alınan ortak alanlardır. Bu unsurlar değişkenlik gösterebilmektedir.

- Fiziki

- Biyolojik

- Sosyal

- Kültürel

- Ekonomik

Bu doğrultuda bitkiler ve hayvanlar ile insanlar uyumlu bir şekilde çevre içerisinde yaşarlar. Özellikle yaşadığımız coğrafi yere göre uyum yakalamak çok önemlidir. Çünkü mutlu ve huzurlu şekilde, sağlıklı bir yaşam sürebilmek için çevremizi her daim korumalıyız. Ormanlar, hayvanlar, bitkiler ve insan eliyle yapılmış pek çok farklı varlığı korumamız gerekmektedir. Her biri çevremizin bir parçasıdır ve bizim için de çok önemlidir.

Yaşadığımız çevrenin coğrafi özellikleri aynı zamanda yön açısından da ele alınır. Bildiğimiz gibi yönler kuzey, güney, doğu ve batı olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda güneydoğu güneybatı, kuzeydoğu ve kuzeybatı gibi tanımlamalar da bulunur. Bu tanımları ele alarak kendi coğrafi konumumuzu rahatlıkla belirleyebiliriz. Bunun için kullanılan birçok farklı doğal ve insan ile hazırlanmış araç gereçler bulunmaktadır.

- Pusula ile yön belirleme

- Güneşi kullanarak yön belirleme

- Çubuk yöntemi

- Kutup Yıldızı ile yön bulma

- Karıncaların yuvasına bakarak yön bulma

- Ağaç ve taşlardaki yosunlara bakarak yön bulma

- Minarelere bakmak suretiyle yön bulma

- Gelişmiş teknoloji olan navigasyonu kullanarak tam konum belirleme

Geçmişten günümüze kadar tüm bu yöntemler insanlar tarafından kullanılmıştır. Böylece bölgemizdeki coğrafi konumu belirleyebilir ve nerede olduğumuzu kolaylıkla anlayabiliriz.

Yaşadığımız yerin coğrafi özellikleri aynı zamanda kroki üzerinden de görülebilmektedir. Herhangi bir yerin kuşbakışı kabataslak (ölçeksiz) bir biçimde küçük bir kağıda çizilmesine kroki denir. Kroki çizimi gerçekleştirirken caddeler ve sokaklar ile birçok farklı ulaşım alanı kullanılır. Bunlar içerisinde parklar, marketler, hastaneler ya da AVM gibi yerler bulunmaktadır. Böylece krokiler sayesinde gitmek istediğimiz yerleri kolayca ve kafamız yorulmadan bulabiliriz. Çünkü kroki üzerine gidilecek yerlerin simgeleri eklenir.

Ülkemizde Görülen İklim Tipleri Nelerdir?

Coğrafi açıdan ülkemiz bütün farklı mevsimleri yaşayan bir yerde bulunmaktadır. Bu coğrafi özellikler sayesinde farklı bölgelerde ve değişik mevsimlerde iklim tipleri ortaya çıkar. Peki, bizim ülkemizdeki iklim tipleri nelerdir?

- Karasal iklim

- Karadeniz iklimi

- Akdeniz iklimi

- Marmara (geçiş) iklimi

Ülkemiz ılıman kuşak ile subtropikal kuşak içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrilidir. Dağların uzanışı ve farklı yeryüzü şekilleri nedeniyle, yıl boyunca birçok değişik mevsim yaşanır. Özellikle ülkemizde denizin etkisi ile kıyı bölgeler daha ılıman bir özelliğe sahiptir. İç kısımlara geldikçe daha bert bir iklim bulunmaktadır ve kış ayları çok soğuk olur iken yaz ayları ise çok sıcak olur.

Özellikle bulunduğumuz çevre açısından coğrafi özelliklerini bilmemiz çok önemlidir. Böylece birbirinden değişik hava olayları yaşandığı zaman, bu konu hakkında meteoroloji üzerinden bilgi alabilir ve buna göre dışarıya önlem alarak çıkabiliriz. Ayrıca coğrafi özellikleri bilerek nerelerde nasıl davranmamız gerektiği konusunda bilgi sahibi oluruz.