4. Sınıf Sosyal Bilgiler Türkiye'nin Komşuları Ve Türk Cumhuriyetleri konu anlatımı

Türkiye dışında dünyada toplam 26 Türk Cumhuriyeti vardır. Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan, Azerbaycan ve Kazakistan Türk Cumhuriyetlerine örnek olarak gösterilebilir.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Türkiye'nin Komşuları - Konu Anlatımı

1- İran: Türkiye'nin en büyük sınır komşusudur. Sınır uzunluğu 560 kilometre uzunluğundadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin nüfusu yaklaşık 90 milyondur ve Orta Doğu'nun en gelişmiş ekonomisine sahiptir. Başkenti Tahran'dır.

2- Irak: En büyük 3. körfez ülkesidir. Çok fazla petrol rezervine sahip olduğu için stratejik bir öneme sahiptir. Başkenti Bağdat'tır.

3- Bulgaristan: Başkenti Sofya'dır. En önemli geçim kaynakları arasında sebze ihracatı ve gül yetiştiriciliği gelir.

4- Yunanistan: Başkenti Atina'dır. Felsefenin doğduğu ülke olarak tanımlanır. Sokrates, Platon ve Aristoteles'in doğduğu Helen Uygarlığının devam niteliğindedir. Nicos Kazancakis en önemli yazarlarından biridir.

5- Ermenistan: Türkiye'de batıda yer alan sınır komşularından biridir. İran ve Nahçıvan ile de sınırı bulunur. Başkenti Erivan'dır. Sanayisi gelişmemiştir. Geçim kaynaklarının çoğunu kültür ve doğu turizmi oluşturur.

6- Nahçıvan: Türkiye'nin en küçük yüz ölçümüne sahip komşusudur. Dış işlerinde Azerbaycan'a bağlı olan özerk bir cumhuriyettir. Geçim kaynaklarının yüzde seksenden fazlasını tarım ürünleri oluşturur.

7- Gürcistan: En önemli şehirleri arasında Tiflis ve Batum yer alır. Tiflis, aynı zamanda başkentidir.

8- Azerbaycan: Okuryazarlık oranı en yüksek olan Türk cumhuriyetlerinden biridir. Ülkede şehirleşme ve sanayileşme, hızlı bir şekilde gelişmektedir. Cengiz Aytmatov en önemli yazarlarından biri kabul edilir. Başkenti Bakü'dür.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Cumhuriyetleri - Konu anlatımı

1- Özbekistan: Orta Asya'nın en büyük ülkelerinden biridir. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra tamamen özgür bir ülke olarak kurulmuştur. En önemli doğa zenginliklerinin başında Aral Gölü gelir. Başkenti Taşkent'tir

2- Türkmenistan: Özbekistan gibi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 1991 yılında kurulmuş bir devlettir. Ana geçim kaynağını tarımcılık ve hayvancılık oluşturur. Harabeleri ve kraterleri sayesinde kültür ve doğa turizmi oldukça gelişmiştir. Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden milyonlarca turist Türkmenistan'ı ziyaret etmektedir. Başkenti Aşkabat'tır.

3- Tacikistan: Sanat ve kültür tarihi en fazla gelişmiş Orta Asya ülkelerinden biridir. Felsefe alanında İbn-i Sina ve Biruni en önemli isimleridir. Bununla birlikte rubaileri ile bilinen Ömer Hayyam da bu ülkenin sınırları içerisinde doğmuştur. Tacikistan coğrafi açıdan tarıma elverişsiz topraklara sahiptir. Başkenti Duşanbe'dir.

4- Moğolistan: Ülkede şehirleşme neredeyse sıfırdır. Halkın büyük çoğunluğu çadırlarda göçebe olarak yaşar. Köklü bir geleneğe sahip olan Moğolistan'da nüfusun yüzde doksandan fazlası hayvancılık ile uğraşır. Başkenti olan Ulanbatur aynı zamanda Orta Asya'nın en büyük şehirlerinden biridir.

5-Kazakistan: Orta Asya'nın yüz ölçümü bakımından en büyük 10 ülkesinden biridir. Başta uranyum ve altın olmak üzere yer altı kaynakları bakımından oldukça zengindir. Başkenti Astana'dır.

6- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: 'Yavru Vatan' adıyla bilinen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Akdeniz'de yer alan bir adadır. Turizm, en önemli gelir kaynaklarını oluşturur. Her yıl Türkiye'den bir milyon kişiden fazla bu ülkeye seyahat eder. Ülkeye ulaşım sadece hava ve deniz yoluyla yapılmaktadır. Başkenti Lefkoşa'dır.

Diğer Türk Cumhuriyetlerine, Çeçenistan, Adige Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Kırgızistan ve Çavuşistan örnek olarak gösterilebilir.