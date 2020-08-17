4. Sınıf Sosyal Bilgiler Teknolojik Ürünleri Kullanalım konu anlatımı

En sık kullandığımız teknolojik aygıtların başında televizyon, bilgisayar ve cep telefonu gelir. Bu ürünleri doğru kullanmak çok daha verimli ve başarılı bireyler olmamızı sağlar.

Teknolojik Ürünleri Kullanalım

1- Cep Telefonu:

Dünya genelinde cep telefonu kullanan kişilerin sayısı her geçen artıyor. Bazı kişiler ise biri iş biri özel görüşmeleri için olmak üzere iki telefona sahip. Cep telefonu ile fazla ilgilenen kişilerde hem zihinsel hem de fiziksel rahatsızlık yaşayabilir. Sürekli sabit bir ekrana bakmak göz sağlığını olumsuz etkiler. Aynı zamanda kişilerin kambur oturmasına neden olarak duruş bozukluklarına yol açar. Cep telefonları sadece ihtiyaç halinde kullanılmalıdır.

Telefonla fazla ilgilenmek bireylerin sosyal hayatını da etkiler. Çevresiyle daha az ilgilenen kişiler arkadaşlarıyla daha az iletişim kurar. Bunun dışında telefon şarjda iken görüşme yapmamalıyız. Şarj halindeki telefonla gerçekleştirilen görüşmeler cihazların bataryalarının zorlanmasına neden olur. Gece yatmadan önce cep telefonu odadan çıkarılmalıdır. Telefon ile aynı odada uyumak sağlığa birçok açıdan zararlıdır. Uyku kalitesini düşürdüğü için kişilerin yorgun uyanmasına neden olur. Telefonlar radyasyon yaydığı için de yatılan odada bulundurulmaması gerekir.

2- Bilgisayar:

Tıpkı cep telefonunda olduğu gibi bilgisayar başında da çok fazla vakit harcamamaya özen göstermeliyiz. Hafta içleri bilgisayarımızı sadece ödev yapmak ve belli başlı işleri halletmek için kullanmalıyız. Tatil günlerinde ise bilgisayarı kullanma süremiz 2 saati aşmamalı. Laptop ve tabletler de dahil olmak üzere bu cihazların başında fazla zaman harcamak baş ve göz ağrısına neden olmaktadır. Bilgisayarlar da cep telefonu gibi radyasyon yayan teknolojik ürünlerdir.

Bilgisayarda bir dosya ya da albüm oluşturduysak onu mutlaka yedekleyip bilgisayarı öyle kapatmalıyız. Bu sayede dosyalarımız çok daha güvende olur. Bilgisayarın şarjı dolduktan sonra şarj kablosu çıkarılmalıdır. Şarjı tamamen dolmasına rağmen fişi çıkarılmayan bilgisayarların kullanım ömrü çok daha düşük olmaktadır.

3- Televizyon:

Televizyon izlerken de dikkat etmemiz gereken belli başlı kurallar vardır. Bu kurallara uyarsak hem sağlığımızı korumuş oluruz hem de zamanımızı çok daha iyi değerlendiririz. Televizyonda sadece belli başlı yayınları takip etmeli ve şiddet içeren yayınları kapatmalıyız. Televizyonu çok yakından izlemek ise göz sağlığının zaman içerisinde bozulmasına neden olur.

Televizyonun karşısında saatlerce zaman harcamak, günlük işlerimizin aksamasına neden olur. Bu nedenle zamanımızı günlük olarak programlamalı ve bu programa her zaman uymaya çalışmalıyız.

4- Lambalar:

Farklı birçok özelliği bünyesinde barındıran lambalar da artık teknolojik ürünlerden biri kabul ediliyor. Özellikle çalışma masaları için özel olarak üretilmiş, led ışıklı lambalardan birini kullanabiliriz. Göz sağlığına zararlı olmayan bu ışıkların en önemli özelliklerinden biri enerji tasarrufu sağlamasıdır. Rengi beyaz değil gün ışığı olduğu için ders çalışırken ve kitap okurken rahat etmemizi sağlar. Lambaların konumu da son derece önemlidir. Işığı direkt yüzümüze çevirmek yerine ışık odanın içine eşit bir şekilde dağılacak şekilde ayarlamalıyız. Tüm elektrikli ürünler gibi lambaları da yatmadan önce fişten çıkarmalıyız.

Cep telefonu, bilgisayar ve televizyon karşısında geçirdiğimiz zamanları çok daha verimli kullanmalıyız. Bol bol kitap okumalı ve spor yapmayı ihmal etmemeliyiz. Cep telefonunda ya da bilgisayarda saatlerce oynamak yerine ailemizle ve arkadaşlarımızla görüşmeliyiz. Tüm teknolojik ürünler ancak doğru kullanıldığında verimli olur. Yanlış kullanılan teknolojik cihazlar ise diğer tüm ürünler gibi yarardan çok zarar getirir.